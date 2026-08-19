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Blu Radio  / Política  / CNE autoriza pago de cerca de $5.000 millones por reposición de votos a campaña de Claudia López

CNE autoriza pago de cerca de $5.000 millones por reposición de votos a campaña de Claudia López

La reposición reconocida por el CNE a la campaña de Claudia López, corresponde a los votos obtenidos en la Consulta de las Soluciones del pasado 8 de marzo

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Claudia López
Foto: Blu Radio
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El Consejo Nacional Electoral reconoció cerca de $5.000 millones por reposición de votos a la campaña de la excandidata presidencial Claudia López, correspondientes a su participación en la Consulta de las Soluciones, realizada el pasado 8 de marzo de 2026.

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De acuerdo con el documento del CNE, López obtuvo 573.104 votos en esa consulta. Para esa jornada electoral, el organismo había establecido un valor de $8.710 por cada voto válido, lo que llevó a una liquidación de $4.991.735.840 por concepto de reposición.

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Aunque la campaña reportó gastos netos por más de $5.758 millones, la normativa establece que la reposición no puede superar el valor que corresponda por los votos obtenidos. Por esta razón, el CNE reconoció cerca de $4.992 millones derivados de la votación alcanzada por la entonces precandidata presidencial.

A ese monto se le descontará el 1 % destinado a la contratación de la auditoría externa, equivalente a $49.917.358.

Durante la revisión de las cuentas de campaña, el Fondo Nacional de Financiación Política identificó, además, $304.200 en gastos que, según la certificación contable, no tenían relación de causalidad con la campaña, por lo que no fueron tenidos en cuenta para efectos de la reposición.

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