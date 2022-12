CNE Oil dice que entregó recursos al Centro Democrático y a tres partidos más

Tras el reciente escándalo por cuenta del ingreso de recursos a los partidos en el 2018, atribuidos supuestamente al empresario Oswaldo Cisneros, la empresa CNE Oil & Gas S.A.S respondió a las críticas.

La empresa aclaró que es 100% colombiana y que buena parte de la entrega de los recursos se acordó en una asamblea de la compañía.

En el escrito señalan: “Es importante aclarar que dichas donaciones, se hacen a partidos políticos y no a campañas políticas y las mismas fueron aprobadas por la Asamblea General y el equipo de administración de la compañía. Son operaciones enmarcadas su discreción, y no responden a intereses particulares de alguno de los miembros de dicha Asamblea o de la compañía”.

Los aportes o donaciones a distintos partidos políticos fueron para Cambio Radical, Partido Liberal, Opción Ciudadana y el Centro Democrático.

“CNE Oil & Gas SAS, es fiel creyente en el sistema y los procesos democráticos que se desarrollan en el país y, por tal razón, como usualmente lo hacen decenas de empresas, realiza aportes a partidos políticos en el marco de las campañas electorales”, expresa documento que fue presentado por las directivas de las empresas.

