Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su propuesta diferencial que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta fusión entre azar y astrología ha despertado el interés de miles de personas que, cada noche, consultan los resultados del chance con la expectativa de que la suerte y los astros se alineen a su favor.

Resultado del Super Astro Luna hoy – lunes 22 de diciembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al lunes, 22 de diciembre de 2025 dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Tras la publicación oficial, los jugadores pueden verificar sus apuestas y confirmar posibles premios a través de los canales autorizados.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, manteniendo una dinámica constante que permite participar de manera regular durante la semana. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación facilita que los participantes consulten los resultados y realicen sus apuestas en distintos momentos, según su disponibilidad.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es sencillo y flexible, lo que lo convierte en una opción atractiva para distintos tipos de jugadores. Para realizar una apuesta se debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal.

Activar, si se desea, la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta mecánica permite apostar tanto por entretenimiento como bajo una estrategia específica.



Dónde apostar al Super Astro Luna

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio nacional, lo que garantiza un acceso fácil, seguro y confiable para los jugadores.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso de cobro de premios del Super Astro Luna es claro y ágil. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplir con estos requisitos permite que el pago se realice de manera oportuna, reforzando la confianza y transparencia del sorteo.