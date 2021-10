“Colombia no se puede manejar desde las oficinas en el centro de Bogotá”: Juan Fernando Cristo

Uno de los nombres que también figura para llegar a la Presidencia de la República es el de Juan Fernando Cristo. El exministro del Interior hace parte de la Coalición de la Esperanza, que también la conforman Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, entre otros.

En diálogo con El Radar de BLU Radio, Cristo se refirió a la fuerza de la Coalición de la Esperanza en las elecciones, a la posibilidad de sumar a Alejandro Gaviria, a Gustavo Petro y, evidentemente, a sus propuestas, con las que espera vencer en la consulta de marzo de 2022.

“Coalición de la Esperanza está muy sólida”

Según el precandidato Cristo, la Coalición está unida porque todos están los integrantes están decididos a construir un modelo político de concertación, además de vocación de permanencia, pues “en un gobierno de cuatro años no se van a solucionar los problemas”.

Asimismo, Cristo manifestó que la situación de Fajardo y del Partido Verde no afecta a la Coalición. “Esperamos que el Partido Verde resuelva sus diferencias internas y se sume a esta coalición”, dijo.

Luego, sobre Fajardo, añadió: “Confiamos en la manera correcta como ejerció, como ha administrado lo público. Ya el cálculo político si una investigación afecta o beneficia su candidatura es difícil de decir”.

Alejandro Gaviria es bienvenido

El exministro del Interior en el Gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que el exrector de la universidad de Los Andes es recibido en la Coalición de la Esperanza, siempre y cuando no sea de la mano con César Gaviria.

“Hay espacio para un Gaviria y es Alejandro Gaviria. (…) El Partido Liberal de César Gaviria en la primera vuelta presidencial de 2018 tomo la decisión sin consultar de apoyar la candidatura del Centro Democrático. (…) El partido ha acompañado una agenda de derecha”, indicó.

Petro, ¿el gran rival?

“La Coalición de la Esperanza no se creó para atajar a Petro ni para sacar el uribismo.

Estamos pensando más grande, en una agenda y visión de Colombia para los próximos años”, dijo el exministro.

Cristo admitió que Gustavo Petro está bien posicionado por los resultados en las últimas elecciones, pero aún la campaña es larga. “Estoy seguro de que la gente va a escoger un camino de cambio”, agregó.

Las propuestas de Juan Fernando Cristo

El precandidato aseguró que sus propuestas se iban a enfocar en tres acuerdos: social, institucional y territorial.

Social porque “Colombia no aguanta los niveles de pobreza y desigualdad”; institucional porque “este país no puede seguir funcionando con el sistema político y judicial que tenemos”. Y territorial porque la “pandemia y la crisis ha demostrado que Colombia no se puede manejar desde las oficinas en el centro de Bogotá”.

