¿Cómo se elige el presidente del Senado en Colombia? Se hace cada 20 de julio

En la celebración de los 216 años de la Independencia de Colombia, se instala el nuevo Congreso de la República, una jornada que marca el inicio del periodo legislativo 2026-2030, que comenzará el Gobierno de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto, día en el cual se posesiona.

De igual forma, los senadores elegidos el pasado 8 de marzo asumirán sus curules y tendrán la responsabilidad de debatir las iniciativas del presidente electo. Pero esta jornada legislativa tiene un proceso detrás, determinante para el futuro del país.

Plenaria del Senado Foto: Blu Radio

¿Cómo se elige al presidente del Senado en Colombia?

Esta es una elección anual y no solo se determina el futuro del Senado, sino también de la Cámara de Representantes para la conformación total del Congreso de la República para el periodo legislativo, aunque detrás de este suelen haber acuerdos entre partidos a la hora de llevarse la plenaria que elige al presidente.

La elección corresponde a los 108 senadores y es a través de votación bajo papeleta secreta durante la plenaria del 20 de julio, todo bajo la Constitución y la Ley 5 de 1992. Sin embargo, este se vuelve a hacer un año después y traer cambios importantes en la legislatura nacional.



Esta decisión también es importante para el presidente, en este caso para Abelardo De La Espriella que arranca su Gobierno el próximo 7 de agosto, ya que esta plenaria determinará el futuro de sus reforma y/o leyes hasta el periodo 2030.

Senado Foto: Senado

¿Cuáles son los candidatos a la presidencia del Senado?

Hay puja en dos perfiles para este 2026: Alfredo Deluque y Honorio Henríquez, de los partidos De La U y Centro Democrático, respectivamente, que en el interés del presidente electo se encuentra el primer perfil, mientras que el segundo cuenta con el respaldo de Álvaro Uribe Vélez y toda su bancada.

El Partido Liberal, Partido Mira, Dignidad y Compromiso, Alianza Verde y Pacto Histórico son los que no han mostrado una posición clara, por lo que perfilan que sus votos serán determinantes en la decisión final.

Alfredo de Luque. Suministrada.