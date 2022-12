Con renuncia de MinVivienda, se oficializa divorcio entre Gobierno y Cambio Radical

El presidente Juan Manuel Santos oficializó la salida de Jaime Pumarejo del Ministerio de Vivienda y no le aceptó la renuncia al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien presentó la carta tras el rompimiento de las relaciones entre Cambio Radical y el Gobierno.



"Con esto Cambio Radical se retira del gabinete ministerial y de la coalición del gobierno. No tiene otra explicación diferente a que claramente la política más importante del gobierno ha sido la de consolidar el proceso de paz y ha habido un distanciamiento frente a ese objetivo", oficializó el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada.



Prada explicó que Murillo no es cuota política de Cambio Radical y que el Gobierno destaca la labor que ha hecho en la cartera.



Agradezco a @JuanManSantos la oportunidad de haberle servido a mi país desde @Minvivienda, el mejor ministerio de este gobierno. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) October 10, 2017

"En la mañana de hoy le ofrecí la renuncia al señor presidente de la República por la situación política que se presenta, sin embargo el presidente fue muy claro en decir que debería continuar en el cargo porque desde el mes de enero yo no cuento con el respaldo de Cambio Radical sino con el respaldo del presidente", dijo Murillo.



Murillo explicó que esta tarde tendrá una reunión con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras para discutir estos temas.



"Yo soy una persona que apoya la agenda de paz desde hace mucho tiempo. Desde mi estadía por muchos años en Estados Unidos, cuando el país estaba en medio del conflicto y que algunos no aceptaban la existencia del conflicto yo era una de las voces más vocales apoyando una política más hacia la paz", señaló.



Durante la inscripción de los precandidatos a la consulta liberal del próximo mes, el Partido que hoy dirige Cesar Gaviria, miembro de la coalición del Gobierno criticó la postura de la colectividad de German Vargas Lleras.



El exministro de interior Juan Fernando Cristo aseguró que “ojalá Cambio Radical hubiera expresado antes esta posición frente al proceso de paz”, pero resaltó que ahora la implementación tendrá menos trabas.

Por su parte, el exjefe negociador del Gobierno Humberto de La Calle calificó como oportunista la actitud de German Vargas Lleras “que se dedicó a trabajar en contra de la Paz y hoy se ven los resultados”.



