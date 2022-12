Consejo de Estado aceptó impugnación de tutela que devolvió curul a Mockus

El Consejo de Estado aceptó la impugnación de la tutela que devolvió la curul de Antanas Mockus. Es decir, la tesis de los abogados es que ya había otro recurso judicial que se debía agotar antes de la tutela.

Le puede interesar: Nairo Quintana lanza sentencia sobre la etapa del jueves

Publicidad

“Seguimos insistiendo, que, en consideración a la subsidiariedad frente a la sentencia de la Sección Quinta. Es claro que existe otro mecanismo judicial para controvertirlo, que debió interponer el actor en este caso, como lo es el recurso extraordinario de Revisión”, decía la impugnación, firmada por José Manuel Abuchaibe y Víctor Velásquez.

Advierten los abogados que en vista de que el caso Antanas Mockus aún no ha sido decidido en pérdida de investidura, es decir, que no pueda tratarse de un "doble juzgamiento", tampoco puede hablarse de que el tutelante ha sido sancionado dos veces por el mismo hecho, si se tienen en cuenta que el proceso de nulidad electoral no tiene carácter sancionatorio.

No deje de leer: Minuto a minuto: así se vive el paro de taxistas en el país

Pero mientras los abogados Abuchaibe y Velásquez buscan la pérdida de investidura de Mockus, él insiste en que no fue al Congreso “a morir políticamente”.

Publicidad

Mockus ha manifestado que respeta la justicia y que está esperando la decisión de fondo que tomaría este miércoles el Consejo de Estado.

Publicidad