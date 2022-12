Consejo de Estado ordena nuevas pruebas en demanda contra Mockus

El magistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes ordenó la expedición de certificados por parte de la Cámara de Comercio que darían cuenta que el senador Antanas Mockus estuvo meses antes de su elección con Corpovisionarios.

La solicitud fue hecha por los demandantes dentro de los procesos de pérdida de investidura que se adelanta ante el alto tribunal por su presunta inhabilidad para ocupar el cargo como congresista.

El abogado Víctor Velásquez, uno de los demandantes, afirmó que con estos certificados se despejarán las dudas sobre si el senador Mockus aparecía como representante legal de Corpovisionarios o si cedió ese título a otras personas.

“Certificación sobre la inscripción de las resoluciones en las que dice Mockus que él delegó; si no aparecen inscritas en Cámara de Comercio, estaría demostrado que actuó de mala fe el señor Mockus y debe ser declarada nula su elección “, señaló el jurista.

El senador Antanas Mockus actualmente tiene dos demandas de pérdida de investidura y una de nulidad de elección por estos hechos.

No obstante, el Consejo de Estado deberá evaluar tod el material probatorio y los argumentos de la defensa de Mockus que ha insistido que no incurrió en ninguna inhabilidad al advertir que no estaba al frente de Corpovisionarios cuando se efectuaron convenios con el Estado.

Cinco días tendrá el Consejo de Estado para evaluar las nuevas pujas decretadas para convocar una nueva audiencia y tomar la decisión sobre si anula o no su investidura como congresista.