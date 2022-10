¿Corrupción en el Idea? La denuncia de Paz y Reconciliación

En 50 páginas de una investigación llamada “El sofisticado mecanismo de corrupción de Luis Pérez”, el investigador Ariel Ávila acusó al gobernador de Antioquia de corrupción, junto con el exgerente del Idea y ahora candidato a la Gobernación del departamento, Mauricio Tobón.



Según la investigación, a través del Idea, Tobón creó la sociedad de economía mixta Valor + para beneficiar a privados, aliados de la administración departamental. Ávila sostiene que las irregularidades comenzaron cuando el gobernador Pérez nombró a Tobón como director del Instituto Nacional para el Desarrollo de Antioquia en 2015.



Una vez en el cargo, Mauricio Tobón creo Valor + y a través de ella se estarían perdiendo recursos públicos.

La misma investigación asegura que, para lograr el entramado de corrupción, al frente de la nueva empresa fue nombrado a un exfuncionario del Idea: Esteban Tobón Urrea, quien hasta entonces se desempeñaba como subgerente financiero de ese instituto.

asegura que se saltaron los procesos y protocolos de la contratación pública en el país.

¿Qué dicen los investigados?

En diálogo con Blu Radio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez dijo: “nunca he participado en la junta del Idea, nunca he sido miembro de la junta de Valor + y no entiendo por qué me meten en ese escrito. Mi gobierno ha ganado todos los premios de decencia y honestidad en Colombia. Es un hecho justo a días de empezar una campaña política. A mí me usan en el título como caballito de batalla porque en el texto no hay nada contra mí”.



Por su parte el exgerente del Idea, Mauricio Tobón, fue también consultado y se abstuvo de pronunciarse, pero lo hizo a través de Twitter:



“Ante la calumnia y el daño reputacional; patrocinado por personajes perversos que quieren llevar de nuevo a Antioquia al atraso, he dado poder a @DELAESPRIELLAE para que emprenda las acciones legales contra los calumniadores @ArielAnaliza y @luispelaezj. Que viva el debate limpio”.

Por su parte, la empresa Valor + publicó este comunicado en respuesta a las denuncias de corrupción:

