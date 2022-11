¿Cuál es la posición de los candidatos a la Presidencia sobre el fracking?

Los candidatos a la Presidencia manifestaron en BLU Radio sus posiciones frente al fracking, un método para el sacado de petróleo que es cuestionado por sectores ecologistas.

El primero en responder al llamado de BLU Radio fue Germán Vargas Lleras, quien declaró: “Hay algunos candidatos que están promoviendo una ruptura. Yo no creo que eso sea conveniente. El fracking será la última opción a la que yo apele. Solo haré uso de ella cuando Colombia pierda su autoabastecimiento”.

“Uno no puede hacer proyectos a costa del desarrollo del país. Uno no puede decir, sí, vamos a hacer esto indiscriminadamente a costo de destruir la naturaleza, o ecosistemas, o acuíferos. O generar problemas con las comunidades”, afirmó por su parte Iván Duque.

“No al fracking. Exploración convencional de petróleo con todo el rigor ambiental y entender que el concepto ha cambiado. Por ejemplo, la minería más destructiva es la del oro y nosotros tenemos todavía el Código Minero de 2001”, opinó Sergio Fajardo.

“En materia de fracking quiero que prime el principio de prevención. No me voy a tirar a la piscina del fracking sin saber si esa piscina tyiene agua o no. No quiero correr riesgos, se necesita un conocimiento profundo de la geología antes de una decisión de esa naturaleza. Como primera respuesta, no al fracking”, aseguró Humberto de la Calle.

El candidato Gustavo Petro no respondió a la llamada de BLU Radio que le pidió pronunciarse sobre ese tema.