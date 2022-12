De la Calle invita a Fajardo a no generar divisiones de cara a las presidenciales

Este miércoles el precandidato presidencial de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, dijo que no hará ninguna consulta interpartidista con el Partido Liberal ni con cualquier colectividad, lo cual no cayó nada bien en algunos sectores.



El candidato presidencial del liberalismo, Humberto de la Calle, le hizo un llamado a no generar divisiones de cara a la contienda electoral.



En un trino dijo que el país necesita defender una sociedad pluralista que se base en el respeto, lo que exige sumar voluntades, más no restar.



Invito al doctor @sergio_fajardo a mirar la situación política desde una perspectiva más elevada: pic.twitter.com/ZmsUbuWSys — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) December 13, 2017

De la Calle agregó que hay que unirse para que Colombia derrote la corrupción y consolide La Paz.