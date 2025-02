"Denota la improvisación del Gobierno nacional": analista por nombramiento de Pedro Sánchez

A unos días del nombramiento del nuevo ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, por parte del presidente Gustavo Petro, el tema sigue causando una controversia y debate en la opinión pública. Gabriel Cifuentes, analista político, analizó en Sala de Prensa este tema.

El saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, sale de esa cartera en un contexto de crisis de orden público en Colombia, donde situaciones de conflicto se agudizan en regiones como el Catatumbo. Con su salida, entra un nuevo general que simboliza un cambio notable en la tradición política del país.

Cifuentes examinó si este movimiento es un paso hacia atrás en la narrativa democrática, pues revive la figura del ministro militar, un fenómeno que había sido cuidadosamente erradicado durante las últimas tres décadas.

En palabras del mismo analista, "no quiere decir que el nuevo ministro de Defensa no tenga una visión de derechos humanos, pero sí hay que evaluar solo el tiempo dirá si fue una decisión acertada o no". Se destaca que la moral de las tropas y la relación política implican un delicado equilibrio que podría verse afectado con este cambio.

Este cambio no solo es un asunto de nomenclatura; representa una ruptura de una tradición que se ha mantenido durante 35 años: un civil al mando del Ministerio de Defensa. Cifuentes enfatiza la importancia de la función del ministro como bisagra entre lo militar y lo político en un contexto de creciente violencia y desconfianza en las instituciones.

Aunque el general Pedro Sánchez, nuevo ministro, cuenta con un currículum militar amplío, hay inquietudes sobre su capacidad para adaptarse a las complejidades de las decisiones políticas. La transición de un mando militar a uno civil presenta retos, generando especulaciones sobre cómo este nuevo enfoque afectará la operatividad del ministerio.

Existen voces críticas que advierten sobre el riesgo de la militarización del Gobierno y de la política en un contexto donde la seguridad es una prioridad. La posibilidad de que este nombramiento sea solo una medida reactiva ante una crisis continua queda en el aire.

"Creo que esto denota no sólo la crisis tan profunda de la una política de seguridad que ha hecho agua, sino de la improvisación inmensa del Gobierno nacional en la materia”, menciona Cifuentes, acentuando la preocupación por el futuro político del país.

