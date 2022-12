Denuncian que Santiago Gómez y el alcalde visitan los mismos barrios

En diálogo con BLU Radio, el activista Daniel Suárez expuso su denuncia sobre los recorridos realizados tanto por el candidato Santiago Gómez como por el alcalde Federico Gutiérrez y que coinciden en fecha y en territorios.

“Puntualmente, sucedió la semana anterior, el alcalde a través de algunos chats con periodistas envió comunicado diciendo que iba a hacer caminata en diferentes territorios de la ciudad, el primero fue en la comuna 16 para entregar uno de los parques que se encontraba en mantenimiento y justo ese día Santiago Gómez sacó una pieza donde anunciaba su recorrido y era puntualmente en Belén, entonces el candidato llegaba al barrio a las 11:00 y el alcalde en la tarde”, explicó.

Suárez agregó que lo mismo ocurrió en la comuna 1, zona que visitaron fueron Gómez y Gutiérrez el pasado 17 de octubre en horarios diferentes.

El candidato Gómez se defendió y aseguró que la denuncia tiene un trasfondo político y que no ha sido notificado de las investigaciones en su contra.

“Esto es un tema de mentiras, es un tema político, yo todos los días recorro los barrios, yo hago campaña con la gente, reparto volantes, yo no monto tarimas ni regalo mercados (…) me da tristeza que me digan todo eso, merezco respeto porque no estoy haciendo nada ilegal”, manifestó.

El denunciante, por su parte, subrayó que su cuestionamiento es de carácter ético y no legal dado que no hubo un acto propiamente de proselitismo político por parte de Federico Gutiérrez en sus recorridos.

“No tengo ninguna intención de desprestigiar campaña de candidato. Es éticamente mal visto lo que sucede y es que, curiosamente, el alcalde salga a hacer sus recorridos cuando le quedan dos meses para terminar sus proyectos que están atrasados y el candidato de su continuidad salga a hacer sus recorridos en esos mismos territorios”, aseveró Daniel Suárez.

Finalmente, sobre las denuncias de que contratistas de la Alcaldía de Medellín estén apoyando su candidatura, Gómez dijo que no hay investigaciones por este motivo y que los exfuncionarios de Federico Gutiérrez apoyan su trabajo.

