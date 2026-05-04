Dirigentes “verdes” presentaron objeción de conciencia frente a respaldo a Iván Cepeda

La fractura al interior de la Alianza Verde se intensificó luego de que, este lunes, un grupo de dirigentes manifestó públicamente que no respalda la decisión mayoritaria de la Dirección Nacional de ese partido de adherirse a la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

A la sede del partido se presentaron la representante a la Cámara, Cathy Juvinao; el concejal Julián Sastoque; el edil Pedro Moreno y un grupo de consejeros de juventud para radicar una manifestación de objeción de conciencia, ante la imposición de la colectividad de apoyar la candidatura del Pacto Histórico.

La objeción de conciencia presentada se fundamenta en tres ejes irrenunciables que, según los líderes políticos, están siendo ignorados en la decisión de apoyar al candidato Iván Cepeda:



Defensa de la Constitución: los líderes firmantes califican como inaceptable la omisión del partido de exigir al candidato Iván Cepeda una renuncia textual a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Los firmantes exigen un compromiso explícito en contra de cualquier intento por modificar la Carta Política.

Seguridad y paz con resultados: en la carta donde exponen los motivos de la objeción de conciencia, los líderes políticos hacen una crítica vertical a la política de "paz total", señalando que ha derivado en el fortalecimiento de grupos armados y el abandono de la seguridad ciudadana en los territorios.

Protección del sistema de salud: los firmantes se oponen a la destrucción de lo construido en materia de salud. El bloque defiende un sistema que mejore la atención sin poner en riesgo la vida de millones de colombianos.

La representante, el concejal, el edil y los consejeros de juventud reconocieron ser minoría dentro de las estructuras actuales del partido, pero enfatizaron que representan a una base ciudadana que reclama independencia.

“Entendemos que hay sectores en el partido que acompañan al Gobierno por convicción o conveniencia, pero nos oponemos radicalmente a que se pretenda anular la diversidad de pensamiento en este espacio”, señala el documento radicado.



Adicionalmente, los dirigentes rechazaron la amenaza de acciones jurídicas ejercida por sectores del partido que han decidido alinearse con el aspirante oficialista.