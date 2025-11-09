Disputa en el Centro Democrático por encuestadora que definirá aspirante presidencial

El Centro Democrático atraviesa una fase de disputa interna en medio de su proceso de selección de su candidato presidencial que participaría en las primarias de la centroderecha que se realizarán en marzo de 2026, luego de que el director del partido, Gabriel Vallejo, envió una carta respondiendo al precandidato Miguel Uribe Londoño, solicitando explicaciones sobre presuntos contactos de su campaña con la encuestadora Atlas Intel.

Vallejo formuló dos preguntas concretas: si alguno de los asesores de Uribe Londoño contactó a la firma después del 17 de octubre de 2025 y si el precandidato tenía conocimiento de esa gestión, porque ese mismo día el partido había solicitado formalmente una propuesta de investigación a la misma empresa.

La comunicación fue publicada después de que Uribe Londoño, entre otras posiciones, planteara que la encuesta debe ser transparente, con al menos dos firmas auditables, sondeos presenciales y que se publiquen los resultados.

Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: AFP

No estas declaraciones, pero sí la posición de Uribe Londoño, buscando contactos con la encuestadora, según lo que dice el partido, generaron una serie de reacciones dentro de la colectividad uribista, apoyando al director del partido, Gabriel Vallejo, por el trabajo realizado para realizar la medición.



Cuatro de los cinco precandidatos —María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín— respaldaron la carta de Vallejo y rechazaron los señalamientos de Miguel Uribe Lonoño.

Cabal calificó de “inadmisible” que se pretendiera socavar la confianza en las estructuras internas del partido, mientras Valencia elogió la “paciencia, buen juicio y compromiso” del director en el manejo del proceso. Por su parte, Andrés Guerra lamentó que “al no lograr seducir a la encuestadora, se proceda a vetarla y a fracturar el partido desde adentro”.

Uribe Londoño, en cambio, ha dicho que sus acercamientos fueron “transparentes y plenamente informados”. El problema que, al parecer, no lo tendría conforme es la posible existencia de un estudio previo que favorecería a Cabal. Sin embargo, posteriormente respondió que acepta las reglas del juego.

Así, Uribe Londoño dice que se somete al proceso que decida el partido en la selección del candidato, pero como viento a su favor se conoció que la encuestadora Atlas Intel se retiraría del proceso, argumentando “riesgos reputacionales”, información que se espera sea confirmada por el partido.