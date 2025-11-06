En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Pese a encuesta de Centro Democrático, Uribe y director podrán elegir candidato a consulta

Pese a encuesta de Centro Democrático, Uribe y director podrán elegir candidato a consulta

La cláusula desconocida es clara al indicar que el ganador de la encuesta no será necesariamente quien represente al Centro Democrático en la consulta de marzo de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad