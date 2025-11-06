Pese a encuesta de Centro Democrático, Uribe y director podrán elegir candidato a consulta

Hay novedades respecto al proceso interno para la selección de precandidatos presidenciales en el Centro Democrático. Aunque el partido está llevando a cabo una encuesta cuyos resultados deben conocerse a finales de noviembre, se ha revelado una "cláusula" en el acuerdo interno que le otorgaría la decisión final al expresidente Álvaro Uribe y al director del partido, Gabriel Vallejo.

Álvaro Uribe Foto: AFP

Esta revelación surge de un acta confidencial y privada de siete puntos firmada el 22 de agosto de 2025 por los cinco precandidatos. Los aspirantes que participan en este proceso son Miguel Uribe Londoño (quien reemplazó a su hijo tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay), Paola Olguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra.

La cláusula desconocida es clara al indicar que el ganador de la encuesta no será necesariamente quien represente al Centro Democrático en la consulta de marzo de 2026. Textualmente, la cláusula establece que "El partido se reservará el derecho a decidir si participa con dos candidatos a la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026".



Encuesta

Aunque los resultados de la encuesta interna están programados para el 28 de noviembre, la decisión final está aún por definirse. La ley no permite que un partido presente dos candidatos a una consulta interpartidista, pero esta decisión podría allanar el camino para pasos posteriores.

El partido se comprometió a reglamentar este punto y comunicárselo a los precandidatos lo antes posible. Más adelante, en enero, está prevista la convención del Centro Democrático. En esta convención, se espera que el partido decida y proclame quién de los (posibles) dos candidatos elegidos por Uribe y Vallejo irá a la consulta interpartidista de marzo del año siguiente.



Aunque la cláusula limita la elección inicial a los cinco precandidatos, el mecanismo de la convención de enero podría diluir el proceso, abriendo la puerta a otras aspiraciones.

Este es el acta íntegra que fue conocida y aprobada por los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático el pasado 22 de agosto. Leyendo el documento en detalle, no quedó escrito que la potestad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del director del partido para seleccionar dos candidatos, esté supeditada a que no hubiera consenso entre los precandidatos.

Escuche aquí el informe: