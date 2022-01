"El capitalismo no son 20 ricos y 45 millones muriéndose de hambre": Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga que aspira a la Presidencia, habló en Mañanas BLU sobre su campaña y se mostró confiado de superar en primera vuelta a Gustavo Petro.

"Yo voy a ganar en la primera vuelta. Estamos despertando el imperativo categórico, que es la emoción que está sintiendo la gente, que por fin va a llegar un presidente que es capaz de trancar esa robadera, ese descaro que tienen los politiqueros para traicionar, despilfarrar y arrasar el presupuesto de Colombia", aseguró el aspirante.

"Eso de sacar a los ladrones de la administración pública nunca se había presentado. Por eso digo que vamos a ganar en primera vuelta", complementó.

Hernández aseguró que para respaldar su lucha contra la corrupción están sus más de cinco décadas de experiencia y su trayectoria en el sector público.

"Esto no son cuentos chimbos, son propuestas reales. Aquí en Santander estaban los papás de la corrupción . No en cuantías, sino en actitud, en metodología, cómo lo hacía, como capturaban la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que no pasara nada. Eso ya lo hic8imos y rescatamos a Bucaramanga de toda la ladronera. A mí me entregan una ciudad asaltada, destrozada y les hice 503 obras. Dejé andando 42 y cero déficit fiscal", aseguró el candidato.

El exalcalde de Bucaramanga cuestionó el sistema económico y aseguró que en el país no existe capitalismo, sino una "esclavitud". Para contrarrestar la desigualdad, dijo, se subsidiarán costos directos en materia de agricultura.

"Aquí no hay capitalismo, puras mentiras. El capitalismo no son 20 ricos y 45 millones muriéndose de hambre . Eso no es capitalismo, es una esclavitud que tienen a través de los circuitos económicos, una mancha de población completamente arruinada. De esos 45 millones, hay 22 muriéndose de hambre", aseguró.

"¿Si no generamos caja con qué incentivamos?", cuestionó.

Rodolfo Hernández, además, lanzó duras pullas a Gustavo Petro y cuestionó sus acercamientos con Roy Barreras y Armando Benedetti.

“No hay que hacer alianzas. Una alianza es un negocio entre políticos y es qué me da usted de contratos y burocracia”, afirmó.

Escuche al candidato presidencial Rodolfo Hernández en entrevista con Mañanas BLU: