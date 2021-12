Solo di posada al peregrino: Rodolfo Hernández sobre el escándalo de Vitalogic

Rodolfo Hernández , exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, habló en Mañanas BLU sobre las denuncias penales en su contra por el caso Vitalogic.

"Eso es lo que hacen los politiqueros para joderme. No es solo una denuncia, me metieron doscientas. El objetivo era un plan, orquestado y financiado, para sacarme de la Alcaldía porque yo les saqué todos los ladrones", indicó.

" No hay contrato con Vitalogic , eso son inventos de los politiqueros. El cargo que existe se llama es 'interés indebido de contratos a favor de terceros'. El contrato era un estudio que costó unos 340 millones de pesos. Dijeron que yo favorecí a ese contratista, que yo nunca lo había visto, para que se lo ganara", añadió.

Hernández dijo que el escándalo de Vitalogic fue una trampa, en la que cayó su hijo por "ingenuo y estúpido". Además, se refirió a la acusación de que uno de los contratistas implicado en el escándalo, Jorge Hernán Alarcón dormía en uno de sus apartamentos .

"Es cierto que estaba perdiendo plata con ese contrato, porque él se dejó meter el estudio técnico, financiero y jurídico. Dijo que a él tocaba le reajustara. Le dije que no. Me dijo que los viajes, el hotel y la comida. Le dije, vaya duerma en mi casa. En mi casa no, en un apartamento que tengo ahí enfrente. Se fue ahí y se acostó allá. Y yo le daba el desayunito. Eso era todo", sostuvo el exalcalde de Bucaramanga.

"Yo no soy de mala fe. Yo no creía que darle posada al peregrino fueran a volverlo un problema nacional, en una cosa que él se iba a ganar dizaque 30 millones de esos adicionales. Eso se llamaba interés indebido en contrato a favor de terceros. Esa es la verdad. No solamente se quedó allá él. Allá se quedaba mucha gente que iba a Bucaramanga", añadió el exmandatario de la capital santandereana.

Según Rodolfo Hernández, por el caso de Vitalogic alcanzó a tener 17 denuncias penales y ahora solo le quedó una. Aseguró, además, que su hijo no está siendo requerido penalmente por la supuesta irregularidad. Además, señaló a tres personas de estar detrás de una conspiración en su contra.

"Lucho Bohórquez, que está a punto que lo metan a la cárcel por ladrón. Ese sí se robó todo lo que pudo. Dejó moribunda a Bucaramanga. Otro que se llama Édgar Suárez Gutiérrez, diputado que yo también lo saqué de allá. Y otro que se llamaba Carlos Rojas, n abogado que iba a ser contralor, que se murió. Esos tres me armaron todo. Me dijeron que yo era narcotraficante, que era lavador de dólares. Me querían meter a la lista Clinton. Hicieron hasta para vender.

"Doscientas investigaciones me metieron, de las que creo que quedan 32. De esas, 162 fueron archivadas porque no había soporte, pero qué sopote iba a ver si no me robé un peso ni permití robar", añadió.

