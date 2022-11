El hechizo de Petro y Uribe, dos populismos encontrados: Enrique Krauze

El académico mexicano Enrique Krauze, distinguido como uno de los historiadores y analistas políticos latinoamericanos más destacados, comparó los discursos de Gustavo Petro y Álvaro Uribe a los que catalogó como populistas.



En entrevista con BLU Radio, el experto también analizó el momento político que vive su país en el que el izquierdista Antonio Manuel López Obrador aparece punteando en los sondeos.



Según Krauze, el liderazgo carismático es el común denominador de las campañas que apelan al populismo.



“Primero, el populismo no es una ideología. Hay populismo de derecha y de izquierda. El populismo se caracteriza por el arco, el hechizo que hay entre un sector del pueblo y el líder carismático”, declaró.



“El líder carismático usa la palabra, el micrófono, el Twitter, la imagen como Chávez o como Trump, para apoderarse de la conciencia de un sector importante del pueblo. Y el pueblo lo ve a ese líder carismático como un salvador”, agregó.



“En segundo lugar, ese líder carismático moviliza permanentemente a las masas. En tercer lugar, polariza a la sociedad entre los buenos y los malos. El pueblo es aquel sector que lo apoya y el no pueblo es aquel sector que no lo apoya”, complementó.



Le puede interesar: Gustavo Petro: la izquierda colombiana sueña con la Presidencia

“El líder populista siempre busca enemigos internos o enemigos externos. Nunca asume la responsabilidad de sus errores o de sus actos. No negocia. Es amigo o enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. El líder populista, finalmente, fabrica la verdad oficial, la decreta y reescribe la historia. El líder populista actúa en contra de las leyes, las instituciones y las libertades”, concluyó.



Escuche la entrevista a Enrique Krauze: