“El país está cansado de la pelea entre Petro y Uribe, la gente quiere soluciones”: Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que recorrerá el país para presentar su propuesta presidencial de cara a las elecciones de 2026, apostando por una opción fuera de los extremos políticos. Durante una entrevista en El Radar, López aseguró que su recorrido por los 32 departamentos del país le ha permitido conocer de primera mano las preocupaciones de los colombianos, especialmente en materia de seguridad, salud y desigualdad.

“Yo estoy muy contenta, he recorrido más de 200 municipios y veo un país berraco, trabajador, que con muy poquito podría estar mucho mejor. Si logramos salir de esta pelotera política, vamos a poder estabilizar el país y echar para adelante”, afirmó López.



“La polarización es una burbuja bogotana”

López aseguró que la mayoría de los colombianos están cansados de la confrontación entre el uribismo y el petrismo. Según ella, los ciudadanos fuera de las grandes ciudades no hablan de ideologías, sino de necesidades concretas como carreteras, empleo y seguridad.

“La gente no habla de polarización, habla de si puede vender sus productos o si los van a extorsionar. La pelea entre Petro y Uribe ha frenado al país. Ni uno ni otro son mayoría”, expresó. En esa línea, la exmandataria propuso una alternativa “que gobierne sin robar, que haga cosas concretas y que saque a Colombia adelante con buena energía”.



Seguridad y salud, sus principales críticas al gobierno actual

López reconoció algunos avances del gobierno de Gustavo Petro, como la entrega de tierras a campesinos, pero cuestionó duramente su política de paz total y la crisis en salud.

“Llevamos diez años desinvirtiendo en seguridad. Tenemos menos soldados y policías, mientras el crimen organizado crece cada día. La paz total ha sido una desgracia”, afirmó. Sobre el sistema de salud, propuso retomar el modelo mixto que operó durante la pandemia:



“La salud no es un negocio, es un derecho. Hay que rescatar hospitales, pagarles a tiempo y dejar que la gente elija dónde atenderse”, explicó.



Una candidatura por fuera de los extremos

Frente a las coaliciones políticas, López descartó participar en el Frente Amplio de Petro y aseguró que competirá directamente con los candidatos de ambos extremos.

“Yo no soy ni del petrismo ni del uribismo. Voy a derrotarlos a los dos. Los colombianos quieren soluciones, no peleas”, afirmó. La exalcaldesa concluyó que su trayectoria como servidora pública, su experiencia en gestión y su hoja de vida sin escándalos serán su carta de presentación en la contienda electoral.

Vea la entrevista completa acá: