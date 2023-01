El panorama político para las elecciones regionales: candidatos, ideas y propuestas

En el próximo mes de octubre, de 2023, se celebrará una nueva jornada electoral en Colombia en donde se decidirán los nombre que tomen el mando en las regiones del país, en especial, con el trabajo que viene haciendo el Gobierno de Gustavo Petro.

La analistas políticas y periodistas Luz María Sierra y Paola Andrea Gómez en diálogo con Sala de Prensa Blu analizaron lo que vivirán Antioquia y el Valle del Cauca en esta contienda electoral, además, de posibles candidatos que podrían “incomodar” el camino del Gobierno Petro.

“Estamos muy pendientes en la elecciones de este año en Medellín. Realmente, creo un sector en especial que hay en la ciudad quiere retomar y, también, en el departamento el poder”, aseguró Sierra.

Sin duda, la región entrará, según ella, en una disputa por el poder que decidirá el futuro del Gobierno de Gustavo Petro y sus propuestas en las diversas regiones.

“Hay mucho sector de izquierda que apoyó a Petro, que no solo no quieren a Daniel Quintero, sino que quieren hacerle la guerra (…) Si Federico Gutiérrez entra a jugarse la alcaldía, de alguna manera, y no tal vez públicamente, Álvaro Uribe lo apoyará”, añadió.

Mientras que, en la Sultana del Valle, el panorama se maneja de la misma forma debido a las consecuencia que dejó el paro nacional del 2021, que dañó la relación de un sector de la población por los desmanes y problemas que se generaron en ese momento.

“Tenemos un alcalde que tiene una popularidad bajísima, que su desfavorabilidad es mayor del 73 % en varias encuestas. El Pacto Histórico tiene una ventaja por ser territorio, por lo que se vio en las presidencial, pero Ospina no puede ser alcalde, y sé, que en este partido están realizando una consulta para decidir quién será el candidato”, detalló Gómez.

Además, la posibilidad de que Dilian Francisca Toro vuelva al ruedo política es un pie fuerte en la región, en especial, por su apoyo en las regiones y comunidades del Valle del Cauca.

Escuche el panorama electoral en Sala de Prensa Blu: