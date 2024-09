“En Colombia nadie quiere a sacar a Petro”: Pedro Viveros sobre supuesto golpe de Estado

El analista político Pedro Viveros habló en Sala de Prensa Blu sobre las nuevas teorías del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ocupando su cargo. Según Viveros, el presidente Petro ha mantenido una estrategia constante de activismo político desde su candidatura. Sin embargo, Viveros también destacó que, durante los primeros seis meses de su Gobierno, hubo una expectativa de transformación y un enfoque más sensato de la izquierda en el poder.

"A mí no me asombra nada. Volvió a aparecer el Petro candidato y ahí lo hemos tenido hace un año y medio, mal contados, siempre recurriendo a lo mismo. Esta vez la víctima fue el presidente del Congresoy después, al día siguiente, con los medios de comunicación, vuelve y juega, pero es un relato permanente del presidente candidato y no del presidente estadista, que yo pensé que lo íbamos a tener cuando comenzó a trabajar los primeros seis meses", dijo Viveros.

Sin embargo, Viveros señaló que esta expectativa se desvaneció y el presidente Petro ha retomado su estrategia de confrontación con lo que él llama "el establecimiento". Un ejemplo de esto es su reciente crítica al presidente del Senado por su posición frente a la reforma y el proyecto de presupuesto.

Supuesto golpe de Estado

Viveros también cuestiona la credibilidad de la narrativa del presidente Petro, especialmente en relación con sus declaraciones sobre amenazas y planes en su contra. Si bien reconoce la existencia de amenazas en Colombia, considera que es necesario que el presidente muestre pruebas y se tomen medidas concretas para protegerlo.

"Él no ha cambiado su método de hacer activismo político, lo que nunca encontró fue una forma de gobernar. El presidente nunca ha sido efectivo y eficiente en el Gobierno, es decir, en hacer cosas del proyecto que lo eligió y siempre se refugia en su estrategia. Los bancos, un día, los medios de comunicación, después sus rivales políticos de turno, el expresidente Uribe, los Estados Unidos, en fin, siempre tiene una persona que representa la antípoda de su sector político y lo trae para la narrativa cada día se agota más y se agota más porque es menos efectiva en la credibilidad de la narrativa".

Gustavo Petro Foto: AFP y Getty, montaje Blu

En Colombia nadie quiere a sacar a Gustavo Petro poder, le voy a decir por dos razones la primera, porque no están en eso. En Colombia sacar a un presidente no es tan fácil, Colombia, afortunadamente desde el 91 tiene unos seguros constitucionales que protege al presidente en unas sociedades que, como las vecinas, han tenido tanta debilidad en eso. Y el segundo punto es que a la oposición o a los opositores del presidente Petro y de su sector les conviene mucho tener a Petro en la Casa de Nariño, porque es lo que se considera un sparring político perfecto agregó Viveros.

Además, el analista político comentó sobre la decisión del presidente de revelar información de inteligencia sobre la compra de Pegasus, lo cual generó controversia y afectó las relaciones internacionales del país. Él opina que, si bien el presidente logró agitar el ambiente nacional e internacional, también cerró puertas en términos de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

"El Estado tiene acuerdos con Israel que se extienden por varios años, por lo que, cuando el presidente hizo esas declaraciones, ya cometió un error. Al decir eso, se incurrió en un fallo, ya que las relaciones entre Estados no se manejan de esa manera", dijo.

Finalmente, Viveros planteó que la estrategia política del presidente Petro ha generado polarización en Colombia y que esto beneficia a la oposición, ya que Petro se convierte en un "sparring político". Aunque reconoce que las amenazas deben tomarse en serio, cuestiona la forma en que el presidente las aborda y la falta de evidencia concreta.

Escuche la entrevista completa acá: