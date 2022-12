En listas al Congreso no hay propuestas de nuevas formas de hacer política: experta

2018 será un año crucial en materia política en el país, pues se renovará el Congreso de la República, además de elegir al nuevo primer mandatario.

De cara a tales eventos, la politóloga Elisabeth Ungar Bleier habló en El Radar para destacar la importancia que tiene el votar a conciencia. “Serán elecciones impredecibles, no sólo por la cantidad de candidatos, sino por las coaliciones que apenas se están gestando. Es necesario que los ciudadanos estén informados, es nuestra responsabilidad buscar la información oportuna verás e independiente para tomar decisiones a conciencia”, dijo la experta.

Publicidad

Sobre las elecciones a Congreso, Ungar dijo que “si uno revisa las listas para Congreso, no hay muchas novedades, en términos de una renovación en la forma de hacer política o en el rompimiento de vínculos con las familias políticas tradicionales no se ve mucho, y es preocupante porque eso no contribuye a devolverle la credibilidad al legislativo”.

Le puede interesar: Duque y Ordóñez coinciden en preferir consulta popular para elección de candidato.

Y frente a las elecciones presidenciales, la experta opina que el camino de las coaliciones es el más opcionado para los candidatos: “Serán elecciones de coaliciones, entre otras cosas, porque los partidos políticos están muy debilitados y ninguno tiene en este momento la capacidad de ganar por sí solo”, aseveró, aclarando que, “hay candidatos que no le están apuntando a hacer coalición, sino a ocupar un lugar en la opinión pública”.

Finalmente, la politóloga acotó que temas como la economía, la implementación de los acuerdos, la salud y la educación serán los puntos clave que los ciudadanos tendrán en cuenta al momento de votar.

Publicidad