En mayo dejó de pagar los servicios y el arriendo: nueva denuncia contra cónsul en México

Luego de conocerse las denuncias por estafa en contra del cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, reveladas por El País de España con el testimonio de una exfuncionaria del consulado que le entregó todos sus ahorros por más de 100 millones de pesos y que este aún no le ha devuelto, Blu Radio conoció el testimonio de otra persona que le arrendó a Hernández un departamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de México, desde agosto de 2023 a agosto de 2024. Aunque al comienzo de su estadía todo parecía normal, en mayo de este año el funcionario diplomático dejó de pagar los servicios y el arriendo, pero también de contestarle a la persona que le rentó este inmueble.

“Bueno, el agua se tardó muchísimo, tenía como seis meses de retraso, pero el agua en México no se puede cortar por ley. Pero debía muchísimo dinero. El gas también ya se tenía que haber cortado y yo no sé por qué no se lo cortaron. Y la luz, la luz estaba ya a punto de vencer uno o dos días, porque también la luz es durísima y te la cortan inmediatamente. Hay una regla en el edificio de que, si no pagas el mantenimiento, te pegan una hoja. Y el me escribía ‘No es posible que los policías me sigan pegando las papeletas en la puerta’. Le digo ‘Andrés, esto para si tú pagas’. Me decía ‘No es posible. Qué falta de respeto’ y yo le decía ‘no falta de respeto, es no pagar”, dijo la arrendataria de este inmueble.

La denunciante aseguró que el cónsul además de amenazarla con demandarla por discriminación y acoso le enviaba pantallazos presuntamente falsos de las transferencias que hacía al pagar los servicios, pero el dinero al parecer nunca llegaba.

Según fuentes cercanas a la embajada de Colombia en México, Andrés Hernández tiene un sueldo superior a los 11.000 dólares, sin embargo, esta no es la única denuncia por pagos que no ha realizado que salen a la luz pública. La explicación del funcionario es que son deudas personales que está pagando y que no realizaba las transferencias porque estaba fuera del país.

“El retraso fue porque estaba de vacaciones en Europa y no podía hacer transferencias. Además, la renta se paga de mis recursos personales y no me lo paga el estado. Yo no tengo derecho a vivienda, en México ese derecho solo lo tiene el embajador”, dijo a Blu Radio cuando fue consultado por estas denuncias.

En este momento, la deuda está saldada después de una larga insistencia por parte de esta ciudadana. La relación contractual del cónsul con esta persona terminó y fueron pagadas tanto las deudas como el depósito que debía entregarle la arrendataria al funcionario.