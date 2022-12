En nuestro programa por ningún lado está la palabra expropiar, eso es un cuento: Petro

El candidato a la Presidencia Gustavo Petro pasó por los micrófonos de El Radar de BLU Radio y habló sobre sus posiciones y propuestas en temas como salud, educación, economía y cultura, entre otros, de cara a la segunda vuelta del próximo 17 de junio.

“Pasar a la segunda vuelta es un triunfo. Arrancaron 20 candidatos hace unos meses, era muy difícil y todo este proceso ha llevado a dos, que al final son dos grandes concepciones diferentes de la sociedad, del Estado, de la economía y de lo que hay que hacer en Colombia. Es la ciudadanía la que tiene que decidir”, precisó.

Manifestó que reconoce que las maquinarias están presentes, pero no son las que deciden, pues “la ciudadanía libre tiene la capacidad de decidir”.

“La ciudadanía libre ya demostró su enorme poder. Hoy lo que tenemos es las maquinarias corruptas de un lado, esas que generaron Hidroituango, Odebrecht, parapolítica, Reficar y el desfalco al Estado colombiano y por el otro los retos de la sociedad contemporánea y la democracia plena con derechos y libertades, además de la paz definitiva”, manifestó.

El candidato de la Colombia Humana dijo que en las elecciones del pasado 27 de mayo se vio a una sociedad libre “que es mayoría” y se dividió en tres candidaturas y unas maquinarias políticas que “abandonaron y traicionaron” a Germán Vargas Lleras.

“El escenario en segunda vuelta está dividido en dos: por un lado está toda la maquinaria, la corrupción y todo de lo que nos hemos avergonzado en Colombia. Allí están planteando una dictadura como propuesta, acabar las cortes y controlar el Congreso y nosotros que planteamos un programa de democratización del capital en la economía, el transito de energías limpias y poner como base de la economía productiva y como prioridad absoluta la universidad pública y gratuita y el sistema del saber y del cuidado en el país”, añadió.

El exalcalde de Bogotá aseguró que es consciente de que en su contra hay una campaña sucia de desprestigio y que él en ningún momento lo ha hecho en contravía.

“Sé que se me acusa de ateo, eso es lo que dicen. Sé que se me acusa de querer expropiar taxis, salones de belleza y fincas. Sé que se me acusa del castrochavismo, es decir de una dictadura. Eso no es cierto”, apuntó.

Manifestó, además, que la dictadura de la otra candidatura no es de Duque sino del expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como “el responsable número uno de la corrupción de Odebrecht en Colombia”.

“Todos los candidatos de Uribe han sido sobornados por Odebrecht. Hidroituango es la imposición política sobre la técnica y sobre la democracia de Uribe y Alfredo Ramos, los jefes de Duque”, recalcó el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

“A nosotros no nos interesa poner preso a Uribe, no vamos a estar detrás de eso. La justicia debe ser independiente a la política porque esto es una fórmula de construcción democrática”, dijo.

Preguntado sobre si es presidente promovería una reelección presidencial o cambios en el periodo de mandato, Petro dijo que no lo haría porque él habla sobre un “acuerdo sobre lo fundamental”.

“Lo que nos interesa es la función social de la propiedad privada, no la eliminación de la propiedad privada. En el programa nuestro no dice por ningún lado la palabra expropiación. Jamás he hablado de expropiar a alguien”, añadió.

Subrayó que el “cuento” de la expropiación ha salido vía WhatsApp y correos electrónicos, a los cuales calificó como “cadenas del odio de una falsificación generalizada”.

Por otro lado, el candidato presidencial que obtuvo la segunda mayor votación en la primera vuelta manifestó que sí va a tocar el IVA, pero “con orden”, bajándolo de manera coordinada.

“En la canasta básica familiar lo bajaremos. Quiero quitar IVA en cadena de producción de productos que son básicos, como alimentos. Esto nos permitiría que la producción de alimentos en Colombia tenga ventajas sobre el producto importado”, indicó el exalcalde de la capital del país.

*Escuche la entrevista completa en el audio y videos adjuntos.