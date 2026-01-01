En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades en Cali refuerzan seguridad y movilidad por verbena del 1 de enero en Ulpiano Lloreda

Autoridades en Cali refuerzan seguridad y movilidad por verbena del 1 de enero en Ulpiano Lloreda

Con agentes de transito, policías y funcionarios de la secretaria de seguridad y justician buscan evitar que durante la realización del evento se presenten hechos de alteración de orden publico.

