Autoridades en Cali refuerzan seguridad y movilidad por verbena del 1 de enero en Ulpiano Lloreda

Las autoridades dispusieron una serie de medidas para garantizar la seguridad y la movilidad durante la tradicional verbena popular que se realiza en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali, celebración que reúne a miles de personas cada 1 de enero.

En el sector hay presencia de agentes de tránsito, con un plan especial de movilidad que se implementó durante varias cuadras de la zona para evitar congestiones vehiculares.

“Por parte de los agentes de tránsito tenemos un cubrimiento de este servicio que va desde la carrera 25 hasta la diagonal 15 sobre la calle 70, y sobre la avenida Ciudad de Cali entre las calles 73 y 75. Contamos con un pie de fuerza importante y, en horas de la tarde y la noche, realizaremos operativos de alcoholemia”, explicó Jorge Vergara, de la gestión operativa de la Secretaría de Movilidad.

Adicionalmente, se adoptaron otras medidas para reforzar la seguridad durante el evento, con uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, quienes adelantan controles y requisas a los asistentes.



“Tenemos un dispositivo de 750 policías que estarán cubriendo la seguridad del evento, el cual tradicionalmente tiene una alta asistencia de personas, tanto residentes como visitantes. El año pasado participaron cerca de 7.000 personas y, por ello, desde el Puesto de Mando Unificado se definió el cierre de algunas vías. En total serán siete cierres y ocho filtros de ingreso, para que la actividad se desarrolle en absoluta tranquilidad”, expresó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad y a la autorregulación, especialmente en el consumo de licor, teniendo en cuenta que más de 2.500 personas asisten de manera habitual a esta celebración, que se extiende hasta altas horas de la noche.