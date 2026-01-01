En vivo
Blu Radio  / Nación  / “Ni a la brava ni a las malas”: exdirectora de la URF critica plan de traer fondos pensionales

La exdirectora de la URF, renunció tras la decisión del Gobierno; dijo que advirtió al ministro de Hacienda sobre el plan para traer fondos pensionales y el presidente reconoció que la medida no podía aplicarse de inmediato.

Mónica Higuera, exdirectora de Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera.
Foto: URF.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

