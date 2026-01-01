“Ni a la brava ni a las malas”: exdirectora de la URF critica plan de traer fondos pensionales

A raíz de lo comunicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por repatriar cerca de $200 billones en ahorros de fondos de pensiones privados en el extranjero, hay varias reacciones de lo que propone y quiere cumplir el gobierno.

Lo hizo primero el exalcalde de Bogotá y candidato a la presidencia, Enrique Peñaloza, diciendo que “es robarle la pensión a los ciudadanos”. Sin embargo, sobre esa reacción, el presidente Gustavo Petro respondió “Los ahorros de los trabajadores que se repatrien, si quieren ellos mismos, continuarán en sus fondos, pero no se exportará su esfuerzo como capital en otro país”

Sin embargo, entró a la discusión, Mónica Higuera, exdirectora de Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, exfuncionaria del gobierno Petro, quien aseguró que ella salió de este cargo al ser una irresponsabilidad con los colombianos.

“Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas. Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales. Cuando dirigía la URF ese era mi compromiso. Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de que traigan en 6 meses 125 billones, que era la propuesta, era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir. Sea usted responsable con los colombianos, escuche por favor y asesórese bien antes de tomar decisiones.” Concluyó.



Entre tanto, en medio de la discusión, en un extenso trino, el presidente Petro reconoció lo escrito por la ex directa de la URF y aseguró que esa repatriación no se puede hacer en un “solo golpe” sino de una manera gradual.

“Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. Hay que comenzar con que no sale más dinero y un plan, de acuerdo a la liquidez de los recursos, de desinversión en el exterior e inversión interna. Que no es robo del Estado, como dicen, porque los mismos administradores privados seguirán controlando el saldo de ahorro de sus cuentahabientes laborales.” Escribió el mandatario