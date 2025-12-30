En vivo
“Presidente, ¿cuántos muertos necesita para parar la crisis de la salud?: gremios tras aumento UPC

EPS, gestores farmacéuticos y pacientes cuestionaron al Gobierno por no concertar y definir un aumento que no es suficiente para solucionar problemas financieros.

