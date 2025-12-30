En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro aseguró tener información sobre ataque de EEUU a fábrica de coca en Maracaibo

Presidente Petro aseguró tener información sobre ataque de EEUU a fábrica de coca en Maracaibo

En su cuenta de X, el jefe de Estado señaló al mandatario estadounidense Donald Trump por lo ocurrido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad