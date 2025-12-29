En vivo
Mundo  / Trump confirma que EE.UU. destruyó "gran instalación" dentro de su campaña militar contra Venezuela

Trump confirma que EE.UU. destruyó "gran instalación" dentro de su campaña militar contra Venezuela

Desde hace varias semanas Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones.

Donald Trump - Venezuela
Donald Trump - Venezuela
Foto: AFP - Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

