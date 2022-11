Es importante mantener independencia de Corte Constitucional: Marta L. Ramírez

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, la candidata vicepresidencial Marta Lucía Ramírez, fórmula de Iván Duque por la coalición del Centro Democrático y sectores conservadores, dejó entrever su opinión sobre una de las propuestas más controversiales del aspirante: la unificación de las altas cortes.

Duque ha planteado convertir el sistema judicial en una única corte unicameral, es decir que la Corte Constitucional forme parte de la Corte Suprema de Justicia y así disminuir el número de magistrados, idea que Marta Lucía entiende como un debate importante para el futuro del país.

“A mí, personalmente, no es el sistema que más me convence y por eso me parece que es importante que él haya abierto esta discusión. Tenemos que lograr que Colombia tenga una justicia pronta, cumplida, eficaz, que se pueda unificar la jurisprudencia”, explicó en entrevista con El Radar.

Sin embargo, pese a sus críticas al sistema, Ramírez indicó que “es importante mantener (a la Corte Constitucional) en su independencia velando por la Constitución, pero mantenerla también trabajando en armonía con la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que velar por la capacidad del Estado, capacidad económica del Estado para asumir todos los fallos de la Corte”.

Añadió que este es un debate que se debe dar para que Colombia “tenga una justicia en la que pueda volver a confiar. Lo más grave que le ha pasado al Estado es que los colombianos perdimos la confianza en el Congreso, en el Gobierno, en el ejecutivo y en los partidos políticos. Los colombianos hoy no confían en la justicia”.

Ramírez también habló de su papel en la consulta interpartidista y recalcó que ahora dirige todos sus esfuerzos para que “Iván Duque llegue como presidente de Colombia, que pueda ayudarle en u Gobierno en los temas que he creído siempre como el fortalecimiento del Estado, instituciones que garanticen justicia”.

“Mi convicción es servir a este país y sé que el terreno más difícil es la política”, finalizó.