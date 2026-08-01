En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Verónica Alcocer
Atentado en Cúcuta
María Camila Potosí
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “Es una violación a sus derechos laborales”: defensa de Angie Rodríguez anuncia tutela contra Petro

“Es una violación a sus derechos laborales”: defensa de Angie Rodríguez anuncia tutela contra Petro

El abogado Wilson Ruiz sostiene que la exfuncionaria cuenta con estabilidad laboral reforzada por una incapacidad médica vigente hasta el próximo 12 de agosto. La defensa busca suspender la decisión de insubsistencia.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez
Foto: Dapre
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

El exministro de Justicia y abogado de Angie Rodríguez, Wilson Ruiz, anunció que interpondrá una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y las demás autoridades responsables de su salida de la gerencia del Fondo Adaptación, al considerar que la decisión habría vulnerado los derechos fundamentales de la exfuncionaria.

La defensa aseguró que Rodríguez cuenta con una incapacidad médica vigente hasta el próximo 12 de agosto y que esta situación había sido informada oportunamente al Fondo Adaptación, a la ARL y a la EPS.

“Ayer, en horas de la noche, la señora Angie Rodríguez fue declarada insubsistente por el presidente de la república, a pesar de que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto, y esto fue informado oportunamente por la señora Angie Rodríguez al fondo de adaptación. Igualmente, se le informó a la ARL, y también se le informó a la EPS”, dijo el jurista Wilson Ruiz.

Según el abogado, la condición le otorgaría a Rodríguez una estabilidad laboral reforzada, por lo que cuestionó que el Gobierno Nacional hubiera declarado su insubsistencia mientras permanecía incapacitada.

“Instauraremos una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y, además, las autoridades responsables de esta decisión”, agregó Ruiz.

La defensa anunció que, además de presentar la tutela, anunció que solicitará una suspensión provisional o medida cautelar con el propósito de dejar sin efectos temporalmente la decisión mientras un juez estudia de fondo los argumentos de la exfuncionaria.

“Le vamos a colocar suspensión provisional o medida cautelar, porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, concluyó el abogado.

Publicidad

Cabe destacar que la tutela se anuncia apenas horas después de que el Gobierno de Gustavo Petro oficializara la salida de Rodríguez del Fondo Adaptación por medio del Decreto 0936 del 31 de julio. Recordemos que esta decisión se produce en medio de los recientes enfrentamientos entre la exfuncionaria y el mandatario, luego de que Rodríguez denunciara públicamente presuntas irregularidades dentro del Gobierno y acudiera a las autoridades para pedir investigaciones en contra del mandatario.

Puede leer:

Angie Rodríguez
Política

Gobierno retira a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación tras denuncias contra la administración Petro

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre
Nación

Fiscalía cita a Angie Rodríguez para declarar por denuncias de amenazas tras revelaciones públicas

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Angie Rodríguez

Gustavo Petro

Dapre

Publicidad

Publicidad

Publicidad