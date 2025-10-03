“Espera ver qué opción represente las ideas liberales”: Héctor Olimpo sobre César Gaviria

En el marco del evento de Juventudes Liberales, Héctor Olimpo, precandidato del Partido Liberal, se dirigió a más de 1.200 jóvenes para presentar sus principales propuestas en educación, salud mental y conectividad digital.

Con un discurso centrado en brindar oportunidades y fortalecer el papel de la juventud en el país, Olimpo también se refirió al posible respaldo del director del Partido Liberal y expresidente César Gaviria: “Yo respeto profundamente las directivas del partido. El presidente Gaviria me merece el mayor respeto; él es un pragmático y quiere ganar. Seguramente está esperando a ver qué opción ganadora represente las ideas liberales, con la que él se sienta identificado, con la que pueda llegar a unos acuerdos sobre el futuro de esta nación, y tomará una decisión mucho más adelante”, dijo.

Durante el encuentro, el precandidato presentó un paquete de propuestas que, según él, busca dar soluciones a las problemáticas más urgentes del país. Entre ellas, la creación de seis regiones autónomas; una Policía urbana especializada contra el crimen organizado; modernización tecnológica en seguridad; regulación del mototaxismo; renta básica territorial; internet gratuito para jóvenes de estratos 1 y 2; así como programas de acompañamiento psicosocial y de emprendimiento para prevenir la violencia juvenil.

De igual manera, expuso una agenda dirigida especialmente a los jóvenes, en la que sobresalen el Plan Padrino, que contempla apoyos mensuales entre $500.000 y $700.000 durante 18 meses para estudiar una carrera técnica o emprender, y el programa Colombia Escucha, que busca llevar equipos de salud mental a colegios y barrios, articulados con oportunidades de empleo, emprendimiento y tecnología.



“Nosotros queremos un proyecto que una a Colombia, que luche por las libertades públicas, por los derechos individuales, por el imperio de la ley y por la estabilidad de nuestra democracia. Queremos un modelo diferente, que una y no que divida”, expresó el precandidato Olimpo.