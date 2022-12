Estamos haciendo esfuerzos para poder anunciar cese al fuego con ELN: Restrepo

En medio de una reunión este lunes entre las delegaciones del Gobierno Nacional de Colombia y del ELN con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, el jefe de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo se refirió a la posibilidad de decretar un cese al fuego con la guerrilla.

El jefe del equipo negociador aseguró que las delegaciones están “empeñadas” en dar 'el primer paso' hacia la paz “al convenir un cese al fuego bilateral y de hostilidades temporal que beneficie a la población civil”.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno aseguró que su deseo fundamental es que “haya paz y que podamos gozar de la paz”.

A la reunión realizada en el palacio de Carondelet asistieron la ministra de relaciones exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y representantes de los países garantes del proceso: Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Noruega y Venezuela.

Además del cese unilateral, el ELN debe dejar de secuestrar: Defensoría del Pueblo



Ante un posible cese unilateral del fuego por parte del ELN a cuatro días que finalice un nuevo ciclo de conversaciones en la mesa con el Gobierno en Quito, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret dijo que deben estar incluidas otras acciones humanitarias por parte del grupo subversivo.





"El llamado al ELN también es que nos devuelvan los niños, que no se secuestre y que no extorsione", exhortó Negret.





También le pidió al ELN que entregue todas sus energías en la mesa para que Colombia pueda gozar de una paz completa.





Este lunes, el ELN reiteró que no descarta ante un cese unilateral del fuego ante una posible negativa del Gobierno de pactar un cese bilateral.