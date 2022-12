¡Fake news! No hay alianza entre Galán y Uribe Turbay ni renuncia a sus candidaturas

Los candidatos Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán desmintieron los comunicados que circulaban en redes sociales en los cuales se aseguraba que Uribe Turbay renunciaba a su candidatura para unirse a Galán.

“Somos la candidatura que más está creciendo y lamento estos ataques malintencionados con información falsa que pretende desinformar a los ciudadanos. Esta carta es falsa, en ningún momento hemos considerado la renuncia, por el contrario, vamos a llegar hasta el final”, expresó el candidato Miguel Uribe.

Lo mismo ocurrió con el candidato de Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, con un supuesto comunicado en el que informaban que a esta campaña llegaría Miguel Uribe.

“Es completamente falso que yo vaya a hacer una alianza política. Yo he dicho en todos los espacios y ratifico que mi campaña es independiente. Voy a llegar a las elecciones del 27 de octubre sin alianzas, esto es una guerra sucia que no sé de dónde proviene, pero busca desinformar a los ciudadanos y seguramente tiene que ver con el crecimiento que estamos teniendo en las calles de Bogotá, en las encuestas. Hay preocupación de algunos sectores por nuestro crecimiento, pero no vamos a renunciar, no vamos a desistir”, dijo Galán.

Por el momento se evalúa si se instaura alguna acción en la Fiscalía por parte de las campañas involucradas.

Estos son los falsos comunicados:

