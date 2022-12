Farc ya puede tener candidatos a Presidencia, alcaldías y gobernaciones: CNE

El magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de conceder la personería jurídica al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, integrado por excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc.



El magistrado explicó que el CNE examinó el proyecto que se presentó relacionado con el tema que tuvo algunos puntos de controversia como “la oportunidad del reconocimiento de la personería toda vez que la Corte Constitucional no se ha pronunciado del mecanismo de control único”.



Además, afirmó que hubo una discusión detallada de algunos aspectos relacionados con los estatutos “que al final se superó”.



Novoa explicó que, tras la decisión, las Farc tendrán derecho a “postular e inscribir candidatos electorales a corporaciones públicas incluso a cargos de elección uninominal como puede ser la presidencia, alcaldías y gobernaciones”.



Además, podrán acceder a los medios de comunicación social, a recursos públicos, según la norma, y a “realizar coaliciones y participar de la vida democrática”, dijo.



Agregó que deberán respetar la legalidad, cumplir con los mandatos de la Constitución, promover la convivencia pacífica y “las reglas especiales existentes para todas las agrupaciones”.



Sobre el nombre y el logosímbolo del partido, el magistrado Novoa afirmó que no hubo mayor objeción en el tema porque, “si bien se mantienen las mismas siglas, es un acrónimo y tiene un significado distinto”.



Del símbolo dijo que, según las normas, la única forma en la que se niega es si se usa algún tipo de símbolo patrio en los mismos “y en este caso eso no pasó”.



Aseguró que luego de examinarse uno a uno los puntos, se llegó a la decisión de declarar procedente el reconocimiento de la personería con una votación de siete votos a favor y dos en contra.



El magistrado defendió la decisión del Consejo por las duras críticas que se ha recibido por la aprobación del mismo nombre “Farc” afirmando que les correspondía “verificar los requisitos especiales y eso fue lo que se hizo y eso fue lo que pasó. Se aprobó de acuerdo a las normas”.



