¿Farsante o intromisión en un chat privado? Debate sobre chat entre Miranda y Benedetti

La designación de Armando Benedetti como ministro del Interior ha vuelto a encender la polémica en el ámbito político. Un reportero gráfico de El Espectador difundió una conversación vía WhatsApp entre Benedetti y la representante Katherine Miranda, quien, pese a rechazar públicamente el nombramiento y criticar a las mujeres del Pacto Histórico que lo respaldaron, mantuvo un intercambio amistoso y en tono de broma con el ahora ministro.

El chat de la polémica

En la conversación, Benedetti comentó: “Jajajajajaja, debe ser que hace rato que no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”, a lo que Miranda respondió: “y no me vayas a saludar ahora. Tienes todos los medios encima”. Esta imagen, que mostró un grado de confianza entre ambos funcionarios, generó un encendido debate en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales.

Durante el debate, la panelista María Consuelo Araujo criticó a Miranda, calificándola de “farsante” y acusándola de tener una doble cara –una en público y otra en privado–. Por su parte, Aurelio Suárez subrayó que la difusión de la conversación representa una clara intromisión a la privacidad y que tales prácticas no deben llevarse a cabo.

La controversia no se limita al chat. En reacción a la designación de Benedetti, varios congresistas han enviado una carta al presidente Gustavo Petro expresando su descontento.

Entre las firmas se encuentran Catherine Juviano (Partido Verde), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Carolina Giraldo (Alianza Verde), Lina María Garrido (Cambio Radical), la misma Katherine Miranda (Partido Verde) y Marelen Castillo (independiente).

Katherine Miranda y Armando Benedetti Foto: Senado - AFP

La carta reza: “Es inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias basadas en género sea ahora el encargado de interlocutar, a manera de enlace directo con el Gobierno, con las mujeres que hacemos parte de esta corporación y que luchamos todos los días contra la violencia machista”.

Este episodio reavivó el debate sobre la privacidad en las conversaciones de funcionarios y la coherencia entre sus declaraciones públicas y privadas, dejando al descubierto las tensiones internas en torno a la reciente designación ministerial. Mientras tanto, las opiniones siguen divididas entre quienes defienden el derecho a la intimidad y aquellos que denuncian la hipocresía en el manejo de las posturas políticas.