Federico Gutiérrez confirma que sí le interesa aspirar a la Presidencia

El saliente alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en diálogo con Mañanas BLU, señaló que, después de un corto y breve receso, quiere seguir vinculado a la política tras su salida de la segunda alcaldía más importante del país.

En ese sentido, el hasta este 1 de enero alcalde de Medellín, confirmó que sí le interesa aspirar a la Presidencia de la República porque, según expresó, quiere seguir trabajando por el país.

“Tengo una cosa clara y es que me gusta el servicio público. Me he preparado para seguir trabajando por mi ciudad y por el país (…) Si se van abriendo espacios, pues llegaré hasta donde la gente me lo permita, hasta el cargo más importante o humilde”, indicó.

“Vale la pena seguir trabajando. Esta es mi pasión y es lo que me mueve. Durante estos años trabajé muy duro, no hemos parado y me la jugué por Medellín y por su gente”, agregó.

Sin decirlo literalmente, el mandatario paisa confirmó que en algún momento sí le ofrecieron un ministerio, pero que, por ahora, no le interesa la propuesta.

“En algún momento sí (le ofrecieron un ministerio). El presidente es una persona a la cual le tengo mucho respeto. Iván Duque es un gran ser humano, una gran persona y ojalá como país aprendamos que no hay que acabar con el otro”, dijo.

“Acabando al otro no se construye país. Ojalá sepamos reconocer las cosas buenas del otro, ojalá aprendamos a hacer críticas constructivas (…) Hay que bajarle un poquito al volumen y a las agresiones”, puntualizó el alcalde.