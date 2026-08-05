Fiscalía ordena examen toxicológico a Angie Rodríguez tras denuncia de amenazas

La Fiscalía ordenó la práctica de un examen toxicológico a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, luego de la ampliación de su declaración dentro de la investigación por las presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido tras las declaraciones públicas que entregó sobre el presidente Gustavo Petro y distintos hechos ocurridos durante su paso por el Gobierno Nacional.

La diligencia, que se extendió por más de seis horas, se realizó en calidad de denunciante y contó con la participación de investigadores y una médica de la Fiscalía, quienes recopilaron nuevos elementos para profundizar en las líneas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por la exfuncionaria.

Al término de la diligencia, el abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, aseguró que uno de los principales aspectos abordados fue la ampliación de las denuncias relacionadas con presuntos intentos de afectar la salud e integridad de su representada mediante el suministro de medicamentos o sustancias.

Angie Rodríguez Foto: Dapre

Según explicó, “la doctora Angie Rodríguez dejó en claro que, efectivamente, durante su estancia en el DAPRE y posteriormente en el Fondo Adaptación, hubo varios intentos de alterar, manipular el comportamiento de Angie Rodríguez los últimos 8 meses por parte de un funcionario identificado, terminaron consolidándose a fin de alterar el comportamiento de la doctora Angie Rodríguez y, finalmente, incidir en las decisiones, y no sabemos si esto tenía como fin atentar en contra de la vida de la doctora Angie”.



El abogado indicó que ese relato no solo fue expuesto por la exfuncionaria, sino que, según afirmó, fue respaldado por otros testigos. “El testimonio de la doctora Angie Rodríguez fue soportado por siete declaraciones, de funcionarios tanto del DAPRE como del Fondo Adaptación, que confirmaron los hechos que se estaban denunciando por parte de Angie Rodríguez”, manifestó.

Villanueva señaló que, como resultado de esa información, la Fiscalía dispuso una prueba técnica para avanzar en la verificación de los hechos denunciados. “La Fiscalía definió que era necesario hacer un examen toxicológico para establecer qué tipo de medicamento se le suministró a Angie Rodríguez. Y, efectivamente, ayer, en la diligencia, la Fiscalía ordenó un examen toxicológico para establecer el grado de vulneración que ha tenido o que ha venido teniendo la doctora Angie Rodríguez”, afirmó.

La defensa también sostuvo que durante la diligencia se expusieron elementos que, según indicó, permitieron individualizar a una de las personas señaladas en las denuncias. “Se identificó el sujeto, el responsable de estas conductas, y evidentemente se pudo establecer que no es una persona que actúe sola, que hay un grupo de personas, una coautoría, que han venido tratando de afectar la vida y la integridad de Angie Rodríguez. Evidentemente, luego de que esta persona tuviera algún tipo de contacto con Angie Rodríguez, había una alteración en el comportamiento de la funcionaria”, aseguró Villanueva.

Angie Rodríguez Foto: Dapre

Publicidad

Como parte del material entregado a la Fiscalía, la defensa aportó la historia clínica de Rodríguez y los registros médicos relacionados con la atención recibida durante los últimos meses. Al respecto explicó que “la trazabilidad médica que existe en la historia clínica, cada vez que ella acudió. Creo que hay, más o menos, unas 40 visitas al psiquiatra por parte de Angie Rodríguez, que van a funcionar como el antecedente más importante dentro del análisis médico”.

Sobre la identidad de las personas mencionadas en la denuncia y una eventual relación con la Presidencia, Villanueva indicó que esa información hace parte de la reserva de la investigación. “El trabajo de ahí en adelante frente a la investigación, el desarrollo del proceso investigativo está en manos de la Fiscalía y ellos son los que determinarán quiénes están más allá de la persona que está aquí señalada o las personas que están aquí señaladas”, sostuvo.

El abogado también recordó que otra de las líneas de investigación corresponde a las amenazas que, según la denuncia, habría recibido Rodríguez y que involucrarían presuntamente a personas identificadas como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Publicidad

Frente a ese aspecto señaló que “son varias líneas de investigación. Esto está tomando una dimensión preocupante para la misma Fiscalía y ayer mismo le solicitamos que, a través de ellos, se reforzara el esquema de seguridad de Angie Rodríguez, porque se evidenció que la realidad es muy preocupante frente a todo este tipo de intentos de acabar con la vida de Angie Rodríguez o afectar su salud e integridad”.

Añadió que durante la diligencia también fueron entregados nuevos elementos de prueba. “Se aportaron elementos materiales probatorios importantes desde el celular de Angie Rodríguez, declaraciones de otros funcionarios que evidenciaron todo este tipo de comportamientos y la Fiscalía va a solicitar la práctica de pruebas técnicas que confirmen y corroboren todo lo planteado por Angie Rodríguez en sus denuncias”, afirmó.

Finalmente, Villanueva indicó que, respecto de las denuncias presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes relacionadas con el presidente Gustavo Petro, por el momento no han sido notificadas nuevas diligencias o actuaciones procesales.