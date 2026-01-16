Galán defiende posición de no permitir ingreso de Palacios a la consulta; exministro responde

En las últimas horas se presentó un cruce de mensajes entre los candidatos a la presidencia Juan Manuel Galán y Daniel Palacios. El choque se dio justo después de que se confirmara que el exministro Palacios no iba a entrar a la Gran Consulta por Colombia.

Palacios sostuvo una reunión ayer con algunos integrantes de esa coalición, sin embargo, también mencionó el nombre de tres personas que no estuvieron: Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

Es importante recordar que según las reglas de la Gran Consulta por Colombia la decisión de quién entra, o no, se toma por consenso.

Galán le respondió a Palacios que lo respeta a él y a su carrera política y que no quería vetarlo, pero también dejó clara su posición.



“Quiero ser muy claro: mi posición no es personal, ni responde a diferencias individuales. Es una convicción política. La Gran Consulta no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia. La unidad no se construye borrando las diferencias, sino siendo coherentes con el proyecto que se le propone al país. Y esa coherencia es la que estamos defendiendo”, dijo Galán.

A este mensaje le respondió el exministro Palacios, preguntándole también si la derecha no estaba representada en Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, quienes hacen parte de la consulta. Además dijo que no había presionado a la coalición para que se tomara una posición.

“Dice que ellos no funcionan con presión. Pues si presionar es que tomen una decisión que se ha venido dilatando durante un mes, eso lo que me muestra es que el doctor Galán no está en condiciones de liderar este país, pues las exigencias de gobernar a Colombia son una verdadera presión. Y si esa presión de tomar una decisión le parece que lo excede, no es la persona correcta para liderar a Colombia. El país lo que requiere son decisiones, no tibieza a la hora de enfrentar posiciones”, dijo Palacios.

Hasta el momento la Gran Consulta por Colombia tiene nueve candidatos, los últimos en entrar fueron Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.