Ganadores y perdedores en la elección de Felipe Córdoba como contralor

La muy anunciada elección de Felipe Córdoba como contralor general de la República demostró dos cosas: la voluntad del Gobierno de Iván Duque para mantener distancia de esta clase de procesos y que los sectores que se perfilan como independientes tienen el peso suficiente en la definición de temas trascendentales para el futuro del país.



Distintos sectores políticos coincidieron en que, al menos ante la opinión pública, la posición del Gobierno Nacional de no interferir ni otorgar un guiño a alguno de los candidatos es un buen mensaje.

“El Gobierno fue muy claro, el presidente Iván Duque no quiso intervenir por todo lo que manifestó: respeto a la independencia de poderes. Esas son las circunstancias de la democracia”, indicó el presidente del Congreso, Ernesto Macías.

Por su parte, el senador David Barguil, del Partido Conservador, indicó que “primó por primera vez, y desde hace mucho tiempo, que no hubo una intervención del gobierno de turno para las elecciones que se dan al interior del Congreso, que hoy actuó de manera autónoma, y eso habla muy bien del presidente de la República”.

-La derrota de José Félix Lafaurie:

Mientras en la cancha de la opinión Duque se anotó un valioso punto, en el terreno político su partido no logró el respaldo necesario para José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y hombre de las entrañas del uribismo. Al interior del Centro Democrático hubo tanta resistencia a ese nombre, que al final la mayoría de esa bancada terminó votando por Córdoba.

“Esta no es una derrota, todo lo contrario. Este es un gran triunfo de la idea del presidente Duque de no tener un contralor de bolsillo, ni del gobierno ni de la oposición. Se mantiene unida la gran coalición del Congreso, como la han llamado com acierto, y de los diez elegidos en el nuevo sistema, hemos elegido, si no el mejor, uno de los mejores”, dijo José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático.

-El triunfo de los independientes:

Cambio Radical, La U y el Partido Liberal son sin duda los principales ganadores con la elección del nuevo contralor, a quien desde el principio dieron su aval. Esos tres partidos, que se perfilan como independientes al recién llegado gobierno, celebraron el resultado.

El senador Roy Barreras, del Partido de La U, y uno de los más fuertes promotores de la candidatura de Córdoba, indicó que “es un triunfo de los independientes y el paso que sigue es declarar la independencia que, como se ha visto, es la que permite tomar decisiones equilibradas y no sesgadas o presionadas”.

Desde el Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez señaló que se eligió “un contralor sin rabo de paja” y que “es un gran mensaje que se le manda a Colombia”, al elegir a una persona joven “que llega al cargo con ganas de hacer las cosas bien”.

Rodrigo Lara, de Cambio Radical, afirmó que “el partido de gobierno tenía un candidato que no logró el resultado que esperaba” y que “es muy bueno que este contralor sea independiente al Gobierno Nacional”, que es quien ejecuta los recursos y, por ende, a quien tendrá que vigilar.

-El triunfo de los expresidentes:

La reunión de los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria fue un momento fundamental para fortalecer la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, quien en su discurso agradeció a los exmandatarios.

Aunque el candidato del uribismo, José Félix Lafaurie, perdió la elección, desde hace tiempo el expresidente había expresado su simpatía por Córdoba, quien fue Coordinador Nacional del Área para la Proyección Social de la Presidencia de la República durante su Gobierno. Uribe nunca comprometió un respaldo oficial de su partido a Lafaurie y reconoció que no estaba cerrada la puerta a ninguno de los aspirantes.

Para la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, “la mayoría aplastante demuestra que Córdoba es el contralor del Gobierno, del presidente Duque y del pasado. Esa foto de los tres expresidentes: no hay tinto gratis y coronaron el órgano de control”.

Lo cierto es que Córdoba asumirá el cargo en los próximos días, con el mandato de fortalecer la lucha contra la corrupción y ser un contralor que dé garantías a todos los sectores del país.