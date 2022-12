Gobierno y Registraduría recortan a $40 mil millones costo de consulta liberal

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que junto a la Registraduría Nacional se acordó un presupuesto de 40 mil millones de pesos para la consulta que el Partido Liberal desea realizar con el fin de elegir su candidato presidencial para las elecciones de 2018.



“La Registraduría ha hablado de una cifra cercana a los 80 mil millones de pesos, esos recursos no están disponibles, no tenemos 80 mil millones de pesos. Podríamos hacer una consulta, pero tiene que ser una consulta mucho más austera, así que ahorremos en número de mesas, en número de puestos de votación y de personas trabajando”, explicó el ministro Cárdenas.



“Hagamos la consulta, es el mensaje, pero no por 80 mil millones de pesos”, añadió.

Cárdenas manifestó que esos recursos serán reducidos disminuyendo la cantidad de puestos y mesas de votación, así como de las personas que se contraten para realizar estos comicios.

Cabe recordar que la cifra inicialmente se había contemplado por 85 mil millones de pesos. El expresidente César Gaviria propuso a la Registraduría la reducción en la dimensión de la consulta en un 60 %, pero la entidad avaló que se pongan a disposición para este proceso 4.381 puestos y 10 mil mesas de votación, es decir una disminución del 40 %.



Este es el comunicado de la Registraduría:



Luego de una serie de conversaciones entre la Registraduría Nacional y el Partido Liberal, este último aceptó la reducción en el tamaño de la consulta popular teniendo en cuenta las dificultades fiscales señaladas por el Ministro de Hacienda, anunció el registrador nacional, Juan Carlos Galindo Vácha.

El funcionario manifestó que “los 85 mil millones de pesos, estimados inicialmente, contemplaban la organización de una jornada con 11.001 puestos de votación en 30 mil mesas. Sin embargo, el expresidente Cesar Gaviria Director del Partido Liberal, aceptó la reducción en la dimensión de la consulta, así: 4.381 puestos y 10 mil mesas de votación. Esto significa que se redujo el tamaño de la consulta en un 40%”, explicó el Registrador Nacional.

En consecuencia, la consulta del Partido Liberal se llevará a cabo únicamente en las cabeceras municipales y con la eliminación de algunas herramientas que normalmente se utilizan en elecciones ordinarias, tales como biometría, el aplicativo de información a los votantes, y el preconteo, lo cual ayudó a bajar los costos. “El hecho de no instalar puestos de votación en zonas rurales contribuye también significativamente a reducir los costos, pues en estos lugares la logística es mucho más compleja y costosa en lo relacionado con transporte, conectividad y desplazamiento de talento humano”, aclaró el Registrador Nacional.



La consulta liberal se llevará a cabo el próximo domingo 19 de noviembre de 2017 entre las 8:00 a.m y las 4:00 p.m.

