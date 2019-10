Por: Redacción Digital BLU Radio

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista prófuga de la justicia Aida Merlano, reveló en Mañanas BLU detalles de lo sucedido el día de la fuga de su madre.

La joven de 20 años aseguró que había acompañado a su mamá entre 4 o 5 veces a diferentes citas médicas en las que compartía con ella algunos minutos y hasta lograba abrazarla y estar muy cerca a ella, tal como se vio en el video el día de la fuga de la excongresista.

Ante esto, Aida Victoria admitió que el Inpec no debe permitir cercanía de hijos con sus familiares.

"Normalmente ellos no deberían permitir que nosotros nos acerquemos, a la primera consulta me permitirán acercarme a no menos de un metro, eso depende del dragonenante, hay muchos que son buena gente y se ponen en los zapatos de un hijo que está viendo a su padre privado de la libertad", dijo en Mañanas BLU Aida Victoria.

"Es habitual el acercamiento entre familiares y presos, lo permite el Inpec", aseguró Merlano Manzadena.

Sobre la relación de su madre con el odontologo que la atendió, la joven aseguró que era una relación de profesional y paciente. Además, aseguró que no le pareció extraño que su mamá se cambiara de ropa en el consultorio ya que muchas veces su mamá reemplazaba su vestimenta vieja por una nueva.

También se conoció que Aida Victoria le habría dado hamburguesas al personal del Inpec el día de la fuga, acto que fue calificado por ella como "una cordialidad" ya que le había comprado a su mamá y a personal médico del lugar donde era atentida la excongresista.

"No le compré hamburguesas a los del Inpec, sino a mi mamá y por decencia les di a todos. Le compre a la recepcionista, a las dos enfermeras, las compré y subí, Luego llegaron dos dragoneantes", relató Aida Victoria.

Supuestas amenazas en contra de su madre

Aida Victoria desmintió la hipotesis de que su mamá se fugó porque existían contra ella amenazas de muerte.

"Que yo sepa a mi madre no la han amenazado. Ella jamás me mencionó que temía por su vida", aseveró Merlano, quien ratificó que cuando se enteró de la fuga se asustó al pensar que su madre "quería acabar con su vida".

"Tal vez lo que la llevo a ella a fugarse es que su pena fue totalmente desproporcionada y si yo fuera el magistrado que tenía el caso de ella sentiría una vergüenza enorme", afirmó Merlano Manzadena.

Vea aquí el Facebook Live en Mañanas BLU con Aida Victoria Merlano:



Escuche aquí la entrevista en Mañanas BLU con Aida Victoria Merlano:

