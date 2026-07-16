“Hoy, la presidencia de la Cámara queda en manos de Petro”: Daniel Briceño

En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara Daniel Briceño lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la mesa directiva de la corporación, señalando que, debido a la estrategia política actual, el control administrativo y legislativo terminará favoreciendo al petrismo.

Según Briceño, a pesar de que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno bajo la administración entrante de Abelardo De La Espriella, la falta de coordinación en la Cámara ha dejado espacios que están siendo ocupados por aliados del gobierno anterior.

El avance del "conservatismo petrista"

Briceño fue enfático al denunciar que quienes están organizando la nueva presidencia de la Cámara son sectores que él denomina como "conservadores petristas". En sus declaraciones, señaló directamente al representante Nicolás Barguil como la figura central de este movimiento.

“Yo te puedo decir hoy sin temor a equivocarme que Nicolás Barguil sigue siendo petrista en este momento. No es que ni siquiera se ha retirado, sigue siendo y sigue ejerciendo como petrista”, afirmó el representante.



Además, Briceño alertó sobre la influencia de otros actores en este proceso, mencionando al actual secretario general, Jaime Luis Lacouture, y al representante Cuello.

Para Briceño, la conformación de la mesa directiva representa un riesgo de bloqueo para el nuevo gobierno: “Vamos a salir de un gobierno, pero le vamos a entregar la presidencia, la vicepresidencia y la mesa directiva pues como tal al petrismo”.

El sacrificio de la Cámara por el Senado

El representante explicó que su propia aspiración a la presidencia de la Cámara se vio truncada por una decisión estratégica de su partido. “Yo tenía una especie de guiño por parte del gobierno... Sin embargo, como partido se tomó la decisión de que ellos iban a ir por la presidencia del Senado. Eso inmediatamente lo que hace es que se congele (mi candidatura)”, relató Briceño.

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Esta decisión de priorizar el Senado, donde el Centro Democrático busca posicionar a Honorio Enríquez, habría generado un vacío en la Cámara que fue aprovechado por otros sectores.

“En política cuando usted deja espacios vacíos, pues los espacios alguien los llena”, sentenció, advirtiendo que mientras el partido daba la pelea en el Senado, en la Cámara les estaban “haciendo un hueco que es muy grave tanto para el gobierno nacional como para el país”.

Relación Uribe-De La Espriella: ¿Fractura o acercamiento?

A pesar de las tensiones visibles por la elección de las mesas directivas, Briceño desestimó que exista una fractura definitiva entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Abelardo De La Espriella.

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Reveló que, aunque hubo un distanciamiento tras las elecciones, recientemente se han producido acercamientos telefónicos. “Han hablado más veces y han estado pues en una conversación muy cordial, rompiendo pues obviamente el distanciamiento que genera naturalmente la elección”, aseguró.

Finalmente, Briceño confirmó que, al no ser ya aspirante a la presidencia, enfocará sus esfuerzos en integrar la Comisión de Acusaciones.

Escuche aquí la entrevista: