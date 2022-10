Investigarán contrato que provocó la salida del director de Tránsito de Bucaramanga

Crece el escándalo tras las supuestas presiones ejercidas por el asesor de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga, Rodrigo Fernández, para que el saliente director de Tránsito, Germán Torres, firmara un millonario contrato de consultoría para modernizar la red de semáforos en la ciudad.



El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y miembro de la Junta Directiva de la Dirección de Tránsito, Juan Camilo Beltrán Domínguez, enfatiza que este escándalo debe ser investigado por las autoridades competentes.

“No sabíamos lo que había pasado, hasta que los medios de comunicación comenzaron a denunciar los hechos que para mí son muy graves. Por eso he solicitado al Comité de Transparencia por Santander que investigue las supuestas presiones que estaban ejerciendo algunos funcionarios desde la Alcaldía al exdirector de Tránsito para firmar un contrato”, afirmó.



El abogado Daniel Caicedo señaló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. “Se deben investigar estos hechos, que podrían ser de corrupción, porque desde la Alcaldía estaban presionando al exdirector de Tránsito Germán Torres para que firmara un contrato dudoso con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo cual el funcionario no aceptó y por eso lo sacaron del cargo”, afirmó.



Desde la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero, jefe de Gobernanza, ha señalado que no se ha ejercido presión alguna para firmar un contrato en la Dirección de Tránsito.



“Tuvimos diferencias jurídicas, técnicas y contractuales con el saliente director de Tránsito, pero nunca se presionó por un contrato”, aclaró Manuel Azuero.