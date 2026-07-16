Jorge Cuervo dice que salió en "buenos términos” de Minjusticia y defiende continuidad de la cartera

El exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, rompió el silencio sobre su salida del Gobierno nacional y aseguró que, pese a las especulaciones sobre las razones de su renuncia, nunca recibió un reproche directo por parte del presidente Gustavo Petro.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el también académico sostuvo que su paso por el ministerio estuvo marcado por una relación de respeto y autonomía, al tiempo que defendió la importancia de mantener independiente la cartera de Justicia frente a eventuales reformas administrativas.

Cuervo explicó que durante los cinco meses que permaneció al frente del ministerio pudo expresar libremente sus opiniones, incluso cuando estas diferían de las posturas del Gobierno.

El 98 % del ministerio, de los cinco meses que estuve, mis opiniones fueron respetadas. Nunca hubo discusión ni con el presidente ni con otros ministros ni con otros funcionarios del Gobierno Afirmó Cuervo

El exministro señaló que, aunque algunos sectores relacionaron su salida con declaraciones en las que defendió la necesidad de aprobar un marco jurídico para la paz antes de terminar el actual gobierno, nunca recibió una explicación oficial sobre los motivos de su relevo.



Tampoco tengo claro que esas hayan sido las razones. Cuando me piden la renuncia en Presidencia no me dan las razones. Yo tampoco pregunté por ellas Indicó

Incluso reveló que, tras presentar su renuncia el pasado 7 de agosto, continuó trabajando durante una semana en coordinación con el presidente Petro para resolver asuntos relacionados con decretos, extradiciones y el proceso de empalme.

“Yo conversé con el presidente siete días después de presentada la renuncia sobre diversos temas. Me dijo: ‘Presente su gestión’. Eso me dejó tranquilidad de que fue una salida normal”, aseguró.

Jorge Cuervo. X: @MinjusticiaCo

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Respecto a su relación con el jefe de Estado, Cuervo describió un vínculo eminentemente técnico y aseguró que el mandatario acostumbraba escuchar sus recomendaciones antes de tomar decisiones.

“Generalmente me decía: ‘Ministro, haga usted lo que considere’. Esa fue siempre mi relación con el presidente, muy puntual, muy técnica y muy respetuosa”, expresó.

Durante la entrevista, el exministro también fue consultado sobre el debate político en torno a la legitimidad del nuevo Gobierno y la postura del senador Iván Cepeda, quien ha manifestado que acepta su curul como oposición, pero cuestiona la legitimidad política del Ejecutivo.

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Desde su perspectiva como profesor de derecho, Cuervo diferenció los conceptos de legalidad y legitimidad: “Desde el punto de vista de la teoría no habría una contradicción. La discusión se pasa a la diferencia entre legalidad y legitimidad”, explicó.

Sin embargo, añadió que, desde una perspectiva personal, habría sido más coherente rechazar la curul si realmente se considera que un Gobierno carece de legitimidad política.

A mí me parece que sería mucho más coherente que si uno considera que un Gobierno no es legítimo desde el punto de vista político y social, no aceptar la consecuencia jurídica de esa decisión, como es la curul en el Senado

Cuervo también descartó que Colombia tenga condiciones para promover una estrategia de desobediencia civil frente a un Gobierno elegido democráticamente.

“Ese concepto es muy ajeno a nuestra tradición política. Me parece difícil traducir la desobediencia civil en una acción política concreta”, sostuvo.

En otro de los temas centrales de la conversación, el exministro rechazó la posibilidad de eliminar o fusionar el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, propuesta que ha surgido dentro de las discusiones sobre una eventual reorganización del Estado.

Recordó que esa experiencia ya se implementó entre 2002 y 2010 y no produjo los resultados esperados.

“No creo que sea deseable. Eso ya pasó entre 2002 y 2010, no salió bien”, afirmó.

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Según explicó, aunque se trata de una cartera con un presupuesto relativamente pequeño, desempeña funciones estratégicas para el funcionamiento del Estado.

“El ministerio cumple unos roles muy importantes porque formula la política penitenciaria, la política criminal, la política de drogas y la política de acceso a la justicia”, señaló.

Finalmente, destacó el ambiente cordial con el equipo que asumirá la cartera y reveló que sostuvo una reunión de una hora y 45 minutos con quien lideró el empalme, encuentro que calificó como constructivo.