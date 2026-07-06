En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elección De La Espriella
Terremoto en Venezuela
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, presentó su renuncia tras orden del presidente Petro

Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, presentó su renuncia tras orden del presidente Petro

En su mensaje el jefe de cartera le agradeció al mandatario por darle la oportunidad de servir al país.

Ministro de Justicia - Jorge Cuervo
Foto: Instagram @minjusticiaco
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, presentó su renuncia a la cartera, así lo confirmó a través de una publicación en el que agradeció al presidente por permitirle servir al país.

“He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el ministerio”, dijo Cuervo.

En su publicación, el ministro agregó que se va feliz por haber sido parte de un trabajo que buscaba una sociedad más justa.

“Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”, concluyó el jefe de cartera.

La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este lunes 6 de julio. Petición que estaría relacionada por unas declaraciones dadas por Cuervo en donde cuestionaba algunos aspectos de la política de Paz Total y hacía referencia al llamado a desobediencia civil.

El funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso.

Publicidad

“Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las FARC no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno.

Ministro de Justicia Jorge Cuero.jpg
Jorge Iván Cuero, ministro de Justicia.
Fotos: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

“La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.

Publicidad

El ministro indicó que tuvo una reunión con Iván Cancino, líder del equipo de empalme en materia de justicia del presidente electo Abelardo De La Espriella, en donde aseguró que un levantamiento intempestivo de la Paz Total y todas las mesas de negociación podría tener efectos complicados en materia de seguridad. Por lo que le recomendó revisar las condiciones para un sometimiento a la justicia, a través de un marco jurídico que considera que le faltó al Gobierno.

Puede leer:

Ministro de Justicia.
Paz

Ministro de Justicia admite fallas en paz total y pide no desmontar de golpe los diálogos

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella
Opinión

Corrupción y posible traición por paz total: escenario de tensiones entre De La Espriella y Petro

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Política

Gustavo Petro

Ministerio de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad