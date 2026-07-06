Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, presentó su renuncia tras orden del presidente Petro

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, presentó su renuncia a la cartera, así lo confirmó a través de una publicación en el que agradeció al presidente por permitirle servir al país.

“He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el ministerio”, dijo Cuervo.

En su publicación, el ministro agregó que se va feliz por haber sido parte de un trabajo que buscaba una sociedad más justa.

“Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”, concluyó el jefe de cartera.



He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho.



Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al pais desde el @MinjusticiaCo



Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente. — Jorge Iván Cuervo R. (@cuervoji) July 6, 2026

La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este lunes 6 de julio. Petición que estaría relacionada por unas declaraciones dadas por Cuervo en donde cuestionaba algunos aspectos de la política de Paz Total y hacía referencia al llamado a desobediencia civil.

El funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso.

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“Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las FARC no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno.

Jorge Iván Cuero, ministro de Justicia. Fotos: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

“La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.

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El ministro indicó que tuvo una reunión con Iván Cancino, líder del equipo de empalme en materia de justicia del presidente electo Abelardo De La Espriella, en donde aseguró que un levantamiento intempestivo de la Paz Total y todas las mesas de negociación podría tener efectos complicados en materia de seguridad. Por lo que le recomendó revisar las condiciones para un sometimiento a la justicia, a través de un marco jurídico que considera que le faltó al Gobierno.