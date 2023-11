¿Jota Pe Hernández le gustaría ser presidente de Colombia?

De las redes sociales al Congreso de la República. El senador Jota Pe Hernández lleva un años y tres meses en su cargo, realizando varias denuncias y sin dejar de hacer contenidos en las diferentes plataformas para sus seguidores.

En conversación con Blu 4.0, el congresista Jota Pe Hernández habló de su presente en el Capitolio Nacional y lo que le gustaría llegar a ser en el futuro.

Ante la pregunta de director del programa radial, Juan Manuel Ramírez, sobre si le gustaría ser el presidente de Colombia, el senador más joven de esta legislatura, pues tiene 31 años, manifestó que sí.

"Algún día, si Dios lo quiere, si Dios lo dispone, podemos hacerlo. He empezado a creer que es posible cuando veo que los que han pasado han tenido la oportunidad de hacerlo diferente y no lo han hecho, tal cual como en el Congreso", dijo.

BLU Radio. Casa de Nariño / Foto: Presidencia

Publicidad

Pero no solo eso, según contó, también ve con buenos ojos llegar a la gobernación en Santander, pues contó que varias personas le expresaron que le gustaría verlo en ese cargo, apropósito de las últimas elecciones regionales que se realizaron el 29 de octubre. Sin embargo, aclaró que en estos momentos tiene un gran compromiso con sus electores que lo llevaron al Congreso de la República y por eso terminará su legislatura antes de pensar en otro papel de la política colombiana. Señaló que renunciar antes de culminar su periodo sería darle una cachetada a los que votaron por él y puso como ejemplo lo sucedido con Daniel Quintero o Gustavo Bolívar.

"Si es de Dios y si está lo oportunidad, lo hacemos, sino, lo que Colombia quiera: ser senador, gobernador de Santander, que allá me están pidiendo (...) Me llamaron tres candidatos a la gobernación (de Santander) y me dijeron: 'Por favor no se meta porque mueve el tablero'", concluyó.

Puede ver: