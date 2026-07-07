La alianza de gremios Aliadas pide una transición respetando la Constitución

Aliadas, la Alianza de Asociaciones y Gremios, se pronunció sobre la situación política del país y pidió respetar el resultado de las elecciones presidenciales, al considerar que la voluntad expresada por los colombianos en las urnas “no está en discusión”.

El comunicado fue divulgado en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que existió un supuesto fraude en los comicios sin presentar pruebas que respalden esa afirmación.

En el documento, Aliadas hizo un llamado a todos los actores políticos e institucionales para defender el Estado de derecho y recordó que los resultados electorales ya fueron proclamados oficialmente, por lo que el país cuenta con un presidente electo.

Según el colectivo, cualquier inconformidad con el proceso debe tramitarse a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley, aportando las pruebas correspondientes.



La organización advirtió que sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones sin evidencia afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones y puede comprometer la estabilidad democrática. En ese sentido, sostuvo que los discursos que cuestionan el proceso electoral sin acudir a los canales legales terminan debilitando la democracia en lugar de fortalecerla.

Aliadas también señaló que el país no puede quedar atrapado en disputas políticas, personales o ideológicas, especialmente en un momento en el que enfrenta desafíos en materia de seguridad, empleo, inversión y desarrollo social.

Por ello, pidió a quienes ejercen funciones públicas proteger las instituciones, respetar las reglas democráticas y garantizar una transición de gobierno ordenada.

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Este pronunciamiento se suma a otros emitidos en las últimas horas por diferentes sectores empresariales. Entre ellos está el del Consejo Gremial Nacional, que también llamó a defender la Constitución, respaldar la institucionalidad y rechazar cualquier intento de desconocer la decisión adoptada por los colombianos en las urnas, tras las declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto fraude electoral.