Injuria y calumnia: los delitos por los que el presidente Petro denunció a Carlos Alonso Lucio

El presidente Gustavo Petro presentó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio López por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravadas, luego de unas declaraciones públicas en las que el dirigente aseguró que el mandatario había cometido varios delitos.

La acción fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, quien actúa como apoderado del jefe de Estado. En el documento sostiene que Lucio no ejerció una crítica política protegida por la libertad de expresión, sino que presentó como hechos “ciertos” conductas que nunca han sido declaradas por un juez.

La denuncia hace referencia a una entrevista publicada el 5 de julio de 2026, en la que Carlos Alonso Lucio afirmó, entre otras cosas, que Gustavo Petro “ha delinquido”, “cometió delitos” y que incurrió en conductas relacionadas con traición a la patria y manipulación de la justicia. Además, cuestiona publicaciones posteriores en la red social X, donde reiteró esos señalamientos e incluso afirmó que el presidente mantenía vínculos con grupos paramilitares.

Uno de los principales argumentos de la defensa del presidente Petro es que, durante la misma entrevista, Lucio admitió que no conocía procesos judiciales específicos contra el mandatario y que sus afirmaciones respondían a una convicción personal.



“Yo no tengo ni idea, mejor dicho, no sé, digamos ya puntualmente un proceso u otro, eso no lo sé. Pero te respondo en lo que es mi convicción”, dijo Lucio durante la entrevista, según la denuncia.

Para el apoderado del presidente, esa afirmación evidencia que las acusaciones fueron realizadas sin sustento y vulneran la presunción de inocencia del mandatario.

Es por esto por lo que solicita a la Fiscalía preservar como prueba el video completo de la entrevista y las publicaciones realizadas por Carlos Alonso Lucio en redes sociales, con el fin de evitar que sean modificadas o eliminadas mientras avanza la investigación.